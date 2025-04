Już samo położenie wyspy Uznam wzbudza ciekawość. Styk dwóch państw tworzy interesujące połączenie, które objawia się chociażby w architekturze. Odwiedzając to miejsce, można zachwycić się historycznymi budynkami, cesarskimi uzdrowiskami i oczywiście pięknem naturalnego krajobrazu. Oto, jakie atrakcje turystyczne sprawdzą się świetnie zarówno podczas majowego weekendu, jak i dłuższych wakacji.

Atrakcje turystyczne wyspy Uznam - co warto zobaczyć?

Miejsc do spacerowania i podziwiania piękna wyspy Uznam jest wiele. Oprócz szerokich, piaszczystych plaż znaleźć można tu promenady, które pozwolą na odkrywanie piękna przygranicznego regionu. Ten polsko-niemiecki zakątek oferuje nie tylko relaks, ale i możliwość aktywnego wypoczynku.

Europa Promenade

Każdy, kto uwielbia długie, odprężające spacery bądź chce poznać atrakcje wysypy Uznam z perspektywy rowerowej, doceni wyjątkową trasę „Europa Promenade” - liczy aż 12 kilometrów, ale to nie wszystko. Promenada łączy niemieckie cesarskie uzdrowiska Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin z polskim Świnoujściem. Można tu znaleźć prawdziwe perełki turystyczne: elegancką architekturę willową, historyczne budynki, urocze kawiarenki, parki i piękne plaże.

Szlak przygodowy Kaiserbäder Erlebnispfad

Na osoby, które chcą zagłębić się w historię wyspy Uznam czeka szlak przygodowy Kaiserbäder Erlebnispfad. O dawnych czasach można dowiedzieć się, dzięki rozmieszonym 28 dębowym stelom, które w połączeniu z interaktywną aplikacją ożywiają historię cesarskich uzdrowisk Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin. Wystarczy pobrać „Kaiserbäder Erlebnispfad” na telefon, aby wyruszyć na wycieczkę i poznać Uznam i jego historię z innej perspektywy. Interaktywne materiały to m.in. panorama 360°, filmy interaktywne i modele 3D. Dostęp do tych nowoczesnych atrakcji możliwy jest m.in. po zeskanowaniu kodu QR.

Ścieżka edukacyjna Baumwipfelpfad

Uznamska ścieżka zbudowana z drewnianych pomostów w nadbałtyckim kurorcie Heringsdorf to wyjątkowa atrakcja oferująca niesamowite widoki na okoliczne lasy, morze i krajobraz wyspy. To jeden z obowiązkowych punktów do odwiedzenia. Jej długość to 1350 metrów. Co ważne jest dostosowana dla wszystkich, bezpiecznie korzystać z niej mogą osoby z ograniczoną mobilnością oraz rodziny z dziećmi w wózkach. Wszystko dzięki windzie i niewielkiemu nachyleniu trasy. Ze ścieżki w koronach drzew można zobaczyć piękną panoramę Bałtyku, polskie Świnoujście i niemieckie cesarskie uzdrowiska, a na samym końcu znajduje się wieża widokowa o wysokości 33 metrów.

Wypoczynek wśród winorośli

Chociaż wyspa Uznam kojarzona jest z plażą, morzem i słoneczną pogodą (to jeden z najbardziej nasłonecznionych regionów w Niemczech), to także miejsce, które wyróżnia się uprawą winorośli. Tradycja i nowoczesność spotykają się w winnicy Weingut Welzin, która dzięki specjalnej odmianie winorośli, produkuje aż 3500 butelek wina rocznie. Jeśli chodzi o kulinaria region słynie ze świeżych ryb - króluje śledź podawany w occie, marynacie lub usmażony. Lokalnym przysmakiem jest też matias serwowany z cebulką i bułką.

Strandhotel Ostende

Willa z 1902 roku wybudowana przez Friedricha Grünberga, dziś jest już w pełni zmodernizowana i nosi nazwę Strandhotel Ostende. Budynek z wyjątkową historią znajduje się w kurorcie Ahlbeck bardzo blisko plaży. Goście odwiedzający to miejsce mogą poczuć pełen relaks i bliskość natury. Do dyspozycji jest strefa spa oraz siłownia, a osoby, które podróżują z psami, są tu zawsze mile widziane.

