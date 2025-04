Skąd to zamiłowanie do wina i zapachów zamkniętych w kieliszkach?

Reklama

Mnie wino przenosi w ulubione miejsca na świecie, przywołuje niezwykłe spotkania z przyjaciółmi, jest nieodłącznym elementem dań, deserem, chwilą, na którą czekam, toastem, który wznoszę w najważniejszych momentach życia - wyjaśnia Jackiewicz.

Niezwykły zmysł



Jak tłumaczy Marcin Jackiewicz każdy człowiek ma inną wrażliwość sensoryczną, stąd odczuwanie zapachów jest subiektywnym doświadczeniem. Sam podkreśla, że choć wino czyta wieloma zmysłami, zapach ceni najbardziej.

Zapachy przywołują wspomnienia i przenoszą nas do miejsc, gdzie to wino piliśmy! Jak mam w ustach orzeźwiające białe wino, mocno schłodzone i zanim jeszcze poczuję zimno na zębach, uderza mnie zapach cytrusów, limonki, cytryny i grejpfruta… automatycznie jestem w Toskanii. Gorące wakacje, powietrze stoi nieruchomo, a na twarzy czuję przyjemnie palące słońce - dodaje miłośnik win.

Dodaje również, że smak nie istniałby bez zapachu. „Nos odgrywa tu najważniejszą rolę i odkrywa najwięcej niespodzianek!”

Przyjemny zapach



Z Marcinem o zapachu rozmawialiśmy przy okazji akcji #MamNosaDo, w której wspólnie z marką Persil koncentrujemy się na wyjątkowych doznaniach zmysłowych. Bo nie tylko zapach wina, czy świeżych kwiatów przywołuje w ludzkiej pamięci cudowne chwile. Liczy się również doświadczanie ich tu i teraz. Dlatego Tak cudownie jest pójść na spacer do lasu tuż po tym, gdy spadł deszcz, czy po prostu włożyć na siebie świeże, pachnące ubranie.

Linia Persil Against Bad Odors to unikalna technologia neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Zastosowanie żelu do prania lub kapsułek do prania Persil Discs 4w1 zapewnia nie tylko perfekcyjne rezultaty prania, ale również neutralizację brzydkich zapachów.

Zarówno Żel do prania Persil Against Bad Odors jak i Persil Discs Against Bad Odors 4w1 to kompleksowe rozwiązania gwarantujące czystość i świeżość. Persil wnika głęboko w strukturę tkanin nie uszkadzając ich, jednocześnie usuwając najbardziej uporczywe plamy i neutralizując zapachy. Technologia neutralizacji nieprzyjemnych zapachów sprawia, że cząsteczki w niej zawarte działają jak magnes – przyciągają nieprzyjemne zapachy a w ich miejsce następuje uwalnianie składników kompozycji zapachowej. Ubrania pozostają czyste i pachnące świeżością.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Persil.