Długi weekend majowy to wymarzona okazja, by wyrwać się na kilka dni i wyjechać zagranicę. Opcji na wyjazd jest naprawdę wiele i wszystko zależy od tego, jaki rodzaj odpoczynku preferujesz. Czekają na Ciebie wspaniałe plaże Grecji, Włoch i Hiszpanii, a także wiele fascynujących miast, pełnych zabytków i muzeów. Wiosna to jedna z najlepszych pór roku, by odwiedzić fascynujące europejskie stolice. Miasta takie jak Paryż, Barcelona czy Lizbona są idealnym kierunkiem na intensywny city break z przyjaciółmi. Krótkie majowe wyjazdy sprawdzają się idealnie jako wprowadzenie do dłuższych, letnich wakacji i pozwalają naładować baterie po długiej zimie. W tym roku kalendarz nam sprzyja, ponieważ wystarczy wziąć zaledwie 3 dni urlopu, by móc wyjechać na cały tydzień. Jeśli jeszcze nie masz żadnych planów na nadchodzący majowy długi weekend, to przejrzyj bogatą i ciekawą ofertę last minute, by znaleźć coś na miarę swych potrzeb.

Grecja



Grecja jest jednym z tych kierunków, który nie zawiedzie nigdy i nikogo, ponieważ różnorodność krajobrazów i oferowanych atrakcji jest tak oszałamiająca, że nie sposób się tu nudzić. W Grecji znajdują się jedne z najważniejszych zabytków na świecie i liczne pozostałości jednej z największych starożytnych cywilizacji, która wywarła olbrzymi wpływ na historię i kulturę Europy. Grecja to także niezliczone wyspy i wysepki, oferujące przepiękne plaże i eleganckie kurorty, które zapewniają idealne warunki do odpoczynku. Grecja słynie ze swego naturalnego piękna i fascynującej kultury. Starożytne stanowiska archeologiczne, klify spadające stromo ku morzu, piaszczyste i żwirowe plaże oraz łagodny klimat śródziemnomorski sprawiają, że Grecja jest jednym z ulubionych miejsc turystycznych w Europie. Poza stolicą, w której znajduje się wiele antycznych zabytków, najważniejsze atrakcje w części kontynentalnej kraju obejmują starożytne Delfy i zespół prawosławnych monastyrów wzniesionych na masywie skalnym Meteorów. Jeśli marzysz, by spędzić majówkę last minute na zalanej słońcem plaży, to bez wahania wybierz się na jedną z magicznych greckich wysp, na przykład Zakynthos, Lesbos czy Kretę. Zobacz więcej: https://r.pl/grecja.

Węgry

Do najważniejszych atutów, którymi Węgry zachwycają turystów należy z pewnością ciekawa architektura, fascynująca sztuka ludowa i wspaniali mieszkańcy. Ponadto Budapeszt od lat uznawany jest za jedną z najbardziej ekscytujących stolic Europy, z niezwykle prężnie rozwijającą się sceną kulturalną i gastronomiczną. Krajobraz Węgier, choć pozbawiony malowniczych nadmorskich plaż, charakteryzuje się wyjątkowym, subtelnym urokiem. Pod względem architektonicznym Węgry to istna kopalnia skarbów, gdzie można znaleźć antyczne ruiny rzymskie i średniowieczne kamienice bogatych mieszczan, a także barokowe kościoły, neoklasycystyczne budynki i secesyjne łaźnie. Jedną z głównych atrakcji na Węgrzech, znaną już od czasów starożytnych są liczne źródła termalne o niesamowitych właściwościach leczniczych. W kraju znajduje się wiele wspaniałych uzdrowisk, gdzie można skorzystać z terapeutycznych, leczniczych i rekreacyjnych właściwości wód termalnych. Są tu zarówno autentyczne zabytkowe łaźnie z czasów tureckiej okupacji, jak i piękne pałacyki w stylu art nouveau i eleganckie sanatoria z końca XIX w. Jeśli zatem marzysz o relaksie w jakimś spokojnym i ustronnym miejscu węgierskie kurorty będą idealnym rozwiązaniem.

Rumunia

Słowem, które najlepiej opisuje Rumunię jest różnorodność. Wizyta w tym przepięknym kraju obfituje w niezliczoną ilość atrakcji, od spektakularnej przyrody i zapierających dech w piersiach krajobrazów, po fascynujące miasta, zabytki i bogate dziedzictwo kulturowe. Rumunia zachwyca uroczymi, starymi miastami, niesamowitymi zamkami, kurortami i wybrzeżem Morza Czarnego. Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością Bukareszt, nazywany z uwagi na eklektyczną architekturę i szerokie, cieniste bulwary, Paryżem Bałkanów. Miasto może poszczycić się między innymi piękną starówką z ruinami XIV-wiecznego dworu hospodarskiego i słynną ulicą Lipscani. Najbardziej znanym wśród turystów regionem jest oczywiście malownicza Transylwania, legendarna ojczyzna wampirów. Tutaj, w pobliżu miasta Braszów, na górskiej przełęczy znajduje się biały XIV-wieczny zamek Bran, gdzie według legendy niegdyś mieszkał Drakula. W Rumunii na każdym kroku widoczne są ślady skomplikowanej i fascynującej historii. Można tu znaleźć wiele wspaniałych zabytków, w tym położone w środkowej części kraju miasto Sighișoara, jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych zespołów miejskich w tej części Europy. W Rumunii znajduje się wiele ciekawych budynków reprezentujących różne style architektoniczne, które wywodzą się z różnych epok. Rumuńskie miasta w unikatowy sposób łączą nowoczesność z przeszłością, tworząc niezwykle ciekawą przestrzeń do zwiedzania.