Wakacje w pełni, dla niektórych z nas to czas błogiego lenistwa i chwila oddechu. Co robić, gdy mamy dla siebie troszkę więcej niż 5 minut? Pomyślmy o tym, na co brakuje nam czasu każdego dnia.

Okazuje się, że spora część z nas nie ma czasu na sięgnięcie po książkę. Z wszelakich statystyk, ankiet i sondaży wynika, że lubimy czytać, tylko właśnie nasza doba okazuję się za krótka, by móc sobie na taki luksus pozwolić. Zatem wakacje, a zwłaszcza wakacyjne wieczory to idealna okazja, by nadrobić lekturowe zaległości. Z racji tego, że mamy przy tym wypocząć to nasza literatura powinna być lekka, miła i przyjemna – czyli iście wakacyjna.

Poniżej kilka pozycji wartych uwagi

1. ZBIEG OKOLICZNOŚCI- Katarzyna Pisarzewska

To powieść obyczajowo – psychologiczna, opowiadająca o mrocznych tajemnicach miasteczka, w którym życie toczy się wolno i z pozoru przewidywalnie. Jednak szereg wydarzeń, które z pewnością będą mrozić krew w żyłach czytelników, zmieniają to sielskie życie o 180 stopni. W grę wchodzi morderstwo. Kompozycja powieści ma bardzo dobrze napisaną fabułę, co sprawia, że jest to niezwykle wciągająca lektura.

2. BEZ MOJEJ ZGODY- Jodi Picoult

Piękna, wzruszająca historia dziewczynki, która została poczęta w sposób sztuczny. Wszystko po to, by zgodność jej tkanek z tkankami chorej na białaczkę siostry była stuprocentowa. Annie zaakceptowała swoją rolę i niejednokrotnie była dawcą dla swojej siostry. Z upływem czasu, wraz z dojrzewaniem, dziewczynka stawia sobie szereg pytań i podejmuje decyzję, skazującą na śmierć jej własną siostrę.

3. KLEJNOT MEDYNY- Sharry Jones

Wzruszająca historia o miłości Proroka i najmłodszej z jego żon - kobiety, która została wielką postacią w świecie islamu - doradcą politycznym, i religijnym autorytetem. Udaje jej się to przez pokonanie trudności kulturowych i wielu innych przeciwności losu. Aisza – kobieta o niesamowicie mocnej osobowości odwróci zupełnie przekonanie o tym, że kobiety są własnością mężczyzn.

4. TAJEMNICA PANI MING - Eric - Emmanuel Schmitt

Krótka opowieść o niesamowitej tytułowej Pani Ming, która uwielbia rozprawiać o dziesiątce swoich ukochanych pociech. Jest też wspomniana tajemnica. Co ukrywa kobieta, dla której rodzina to cały świat?

5. PS KOCHAM CIĘ - Cecelia Ahern

Niezwykle wzruszająca opowieść o miłości nad życie i to dosłownie. Holly i Gerry - bratnie dusze, żyjące w przekonaniu, że tylko razem tworzą spójną całość. Niestety zostają rozdzieleni. Bóg zabiera do siebie Gerry’ego. Ta śmierć niszczy Holly, na co ukochany nie pozostaje obojętny. Wraca do swojej drugiej połówki poprzez listy, które dla niej zostawił. Te listy są dla Holly drogowskazem prowadzącym ją do nowego życia. Życia bez Gerry’ego. Każdy z listów zakończony jest krótkim, ale jakże wymownym wyznaniem "PS Kocham Cię".