Każda z nas ma inny gust. Czy to w kwestii ubrań, czy butów, czy mężczyzn. Tak samo jest w temacie aut. Jednej podoba się czerwony sportowy wóz, innej kompaktowy i niewielki samochód, a jeszcze innej rodzinne auto, które pomieści dzieci, zakupy i pakunki na wakacje na biwaku. Są jednak takie cechy, które ceni każda z nas, niezależnie od gustu. Co to takiego?

Wygląd zewnętrzny

Opowieści o kobietach, które nie wiedzą, ile koni mechanicznych ma ich samochód, to już przeszłość. Jesteśmy świadomymi kierowcami i nie oceniamy auta po... kolorze! Ale fakty są takie, że wygląd jest dla nas istotny. Samochód ma być ładny i już. Najlepiej w ulubionym kolorze, o ciekawym kształcie, może nawet z bajerami.

Sportowy

Uwielbiamy aktywnie spędzać czas. Jeździmy na rowerze, rolkach, chodzimy na siłownię, fitness i basen. Nasz samochód powinien oddawać nasz charakter. Miłośniczki sportu na pewno chętnie skuszą się na pojazd, w którym zmieści się rower, hulajnoga, narty czy inny sprzęt sportowy.

Bezpieczny

Ta cecha od zawsze jest na pierwszym miejscu. Nieważne, czy jesteś singielką, czy masz rodzinę. W samochodzie musimy czuć się jak w domu. Sprawnie działające klocki hamulcowe, światła przeciwmgielne, czujnik ciśnienia, czy system wykrywania zmęczenia u kierowcy to rzeczy, które chciałybyśmy mieć w naszym aucie.

Rodzinny

Nasze auto może być duże, ale nie musi. Ważne, by zmieścić w nim męża, nasze dzieci, ich zabawki, walizki na wyjazdy, zakupy.

Nowoczesny

Jesteśmy trendsetterkami i uwielbiamy podążać za trendami – także tymi motoryzacyjnymi. W samochodzie naszych marzeń pojawić się zatem musi miejsce na poranną pobudzającą kawę, schowek na marynarkę i inne drobiazgi, miejsce na parasolkę, złącze USB, czy pojemnik na odpadki. To podstawa podstaw współczesnej Polki!

Czy istnieje idealny samochód dla kobiety?

Z całą pewnością tak. My pokochałyśmy dwa modele od Škody, a dokładniej model ŠKODA RAPID i ŠKODA RAPID SPACEBACK. Co je wyróżnia?

Światła przeciwmgielne - gwarantują bezpieczną i przyjemną jazdę, niezależnie od pory dnia, czy roku.

gwarantują bezpieczną i przyjemną jazdę, niezależnie od pory dnia, czy roku. Sportowy design - przyciemnione klosze tylnych lamp o charakterystycznym dla marki kształcie litery C nadają tyłowi bardziej sportowy charakter. ŠKODA RAPID SPACEBACK posiada teraz przedłużoną tylną szybę.

- przyciemnione klosze tylnych lamp o charakterystycznym dla marki kształcie litery C nadają tyłowi bardziej sportowy charakter. ŠKODA RAPID SPACEBACK posiada teraz przedłużoną tylną szybę. Inteligentne światła - asystent świateł drogowych tymczasem dba o zapewnienie odpowiedniego i bezpiecznego oświetlenia drogi.

- asystent świateł drogowych tymczasem dba o zapewnienie odpowiedniego i bezpiecznego oświetlenia drogi. Bezpieczna jazda po zmierzchu - zdarza ci się, że ktoś, kto jedzie naprzeciwko oślepia cię tak, że ledwo widzisz ulicę? Teraz to przeszłość. W ŠKODA RAPID i ŠKODA RAPID SPACEBACK jadąc po zmierzchu z prędkością powyżej 60 km/h, czujniki identyfikują pojazdy jadące w tym samym kierunku na dystansie do 400 metrów oraz zbliżające się z naprzeciwka na dystansie do 1000 metrów i odpowiednio ograniczają strumień światła, by nie oślepiać innych użytkowników drogi.

- zdarza ci się, że ktoś, kto jedzie naprzeciwko oślepia cię tak, że ledwo widzisz ulicę? Teraz to przeszłość. W ŠKODA RAPID i ŠKODA RAPID SPACEBACK jadąc po zmierzchu z prędkością powyżej 60 km/h, czujniki identyfikują pojazdy jadące w tym samym kierunku na dystansie do 400 metrów oraz zbliżające się z naprzeciwka na dystansie do 1000 metrów i odpowiednio ograniczają strumień światła, by nie oślepiać innych użytkowników drogi. Przestronność - kompaktowe wymiary zewnętrzne i stosunkowo obszerne wnętrza modeli RAPID (4,48 metra długości, 1,71 metra szerokości, 1,46 metra wysokości) oraz RAPID SPACEBACK (4,3 metra długości, 1,71 metra szerokości, 1,46 metra wysokości). Robi wrażenie co?

- kompaktowe wymiary zewnętrzne i stosunkowo obszerne wnętrza modeli RAPID (4,48 metra długości, 1,71 metra szerokości, 1,46 metra wysokości) oraz RAPID SPACEBACK (4,3 metra długości, 1,71 metra szerokości, 1,46 metra wysokości). Robi wrażenie co? Dynamika i trzycylindrowy silnik - trzycylindrowa jednostka dostępna jest w dwóch wariantach mocy: 1.0 TSI 95 KM oraz 1.0 TSI 110 KM.

- trzycylindrowa jednostka dostępna jest w dwóch wariantach mocy: 1.0 TSI 95 KM oraz 1.0 TSI 110 KM. Nowoczesność i pomoc w zasięgu ręki - pasażerowie zmodernizowanych modeli RAPID i RAPID SPACEBACK pozostają zawsze online dzięki hotspotowi WLAN. Nowe funkcjonalności ŠKODA Connect składają się z usług Infotainment Online oraz CareConnect. Pierwsza z nich obejmuje m.in. informacje dotyczące: aktualnych cen paliw na stacjach benzynowych w okolicy, dostępnych miejsc postojowych na wybranych parkingach, bieżących wiadomości, pogody i aktualnego natężenia ruchu na drogach.

- pasażerowie zmodernizowanych modeli RAPID i RAPID SPACEBACK pozostają zawsze online dzięki hotspotowi WLAN. Nowe funkcjonalności ŠKODA Connect składają się z usług Infotainment Online oraz CareConnect. Pierwsza z nich obejmuje m.in. informacje dotyczące: aktualnych cen paliw na stacjach benzynowych w okolicy, dostępnych miejsc postojowych na wybranych parkingach, bieżących wiadomości, pogody i aktualnego natężenia ruchu na drogach. Bezpieczeństwo - system wykrywający zmęczenie kierowcy i FRONT ASSIST, który obejmuje funkcję awaryjnego hamowania w ruchu miejskim.

- system wykrywający zmęczenie kierowcy i FRONT ASSIST, który obejmuje funkcję awaryjnego hamowania w ruchu miejskim. Nowatorskie udogodnienia – auta wyposażone są w skrobaczkę do szyb ukrytą w klapce wlewu paliwa, dwustronną matę bagażnika, schowek na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, parasolkę schowaną w pojemniku pod fotelem pasażera, przenośny pojemnik na odpadki, złącze USB oraz uchwyt na urządzenia multimedialne w konsoli centralnej, uchwyt przy szybie na kwity parkingowe, różnorakie uchwyty na kubki, siatki na oparciach foteli oraz system siatek w przestrzeni bagażowej.

My jesteśmy zachwycone! A wy?