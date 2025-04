Najnowsze badania "Mobilna Polka" zrealizowane na zlecenie Volkswagen Financial Services udowodniły, że samochód to artykuł pierwszej potrzeby. Zwłaszcza dla kobiet, które cenią sobie szybkość, wygodę i niezależność. To właśnie dzięki posiadaniu własnego auta mają one niekończące się możliwości na rozwój osobisty i zawodowy, a także podróżowanie do dowolnych miejsca bez żadnych trudności.

Mobilność kobiet

Współczesny tryb życia zmusza nas do ciągłego planowania i umiejętnej organizacji dnia. Jest to niezbędne w czasie naszej aktywności zawodowej, ale również poza nią, kiedy to musimy odebrać dziecko ze szkoły czy jechać w odwiedziny do dawno niewidzianej przyjaciółki, która dopiero, co wróciła z wakacji. W tym przypadku niezbędny jest dla nas samochód, co potwierdziły badania "Mobilna Polka". Aż 28% Polek zdeklarowało, że to właśnie posiadanie własnego pojazdu kojarzy się im z mobilnością, a co za tym idzie z poczuciem niezależności. Współczesne kobiety swoją aktywność opierają właśnie na posiadaniu własnego samochodu.

Nowe technologie vs. samochód

Według badań prawo jazdy posiada 9 milionów kobiet, ale aż 87%, które ich jeszcze nie ma, deklaruje chęć rozpoczęcia kursu i zdobycie dokumentu, który pozwoli im zasiąść za kierownicą. To pokazuje jak bardzo kobietom zależy na mobilności i samodzielności. Nawet nowe technologie, w przeprowadzonych badaniach, wypadły gorzej niż posiadanie własnego samochodu. 45% kobiet zdeklarowało, że to właśnie nowe technologie pozwalają im czuć się mobilnie, przy czym 57% opowiedziało się za samochodem.

Kupuj i wymieniaj

Samochód to marzenie każdego, dlatego aż 47% kobiet w badaniach "Mobilna Polka" zdeklarowało chęć kupienie własnego pojazdu. Ale to nie wszystko, bo badania nie tylko potwierdziły tę zdolność, ale również pokazały, że dzięki obecnym możliwością każda kobieta może kupować i wymieniać samochody, a także mieć w cenie zagwarantowane przeglądy serwisowe oraz ubezpieczenia. Badania te pozwoliły przygotować marce ŠKODA specjalną ofertę dla swoich klientów, ŠKODA Kredyt Niskich Rat w skład, którego wchodzi pakiet: ŠKODA Kredyt 0% oraz Kredyt 3,99%.

Kredyt niskich rat

Marka ŠKODA przygotowała ofertę ŠKODA Kredyt Niskich Rat dla swoich klientów, gdzie wkład własny wynosi już od 0% wartości samochodu. Zaletami tego rozwiązania są: bardzo niska miesięczna rata; atrakcyjne oprocentowanie i dwa okresy kredytowania – 3 albo 4 lata. Po zakończeniu kontraktu możliwy jest zwrot auta do dealera, spłata w ratach lub spłata jednorazowa. Teraz każda SKODA ma także pakiet przeglądów – w cenie zakupu auta są już obowiązkowe przeglądy przez okres 4 lat lub do przebiegu 60 tys. km. Dzięki temu auta marki SKODA są jeszcze bardziej dostępne i atrakcyjne.

