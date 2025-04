Spośród 10 osób posiadających prawo jazdy 4 to kobiety i liczba ta z roku na rok rośnie. Jednak wciąż powszechny jest stereotyp kobiety za kierownicą, która rzekomo powoduje wiele stłuczek, jeździ mało dynamicznie i nieporadnie. Jednak raporty dotyczące wypadków w Polsce obalają ten mit! Mężczyźni spowodowali w 2013 roku aż 74,1 % wypadków, a tylko 21,4% z nich zdarzyło się z winy kobiet.

Prędkość ma znaczenie!

Zbyt szybka jazda jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków (ok. 21% w 2014 r.) Odpowiednia prędkość jest więc podstawą bezpiecznej jazdy, a w tym królują kobiety. Dodatkowo kobiety jeżdżą coraz bardziej dynamicznie, ale wciąż jest to jazda ostrożna i bezpieczna. Mężczyźni za to chcą zaimponować swoim autem i umiejętnościami, więc stąd może wydawać się, że jeżdżą lepiej, ale to tylko teoria. Momentem, w którym dopiero zdajemy sobie sprawę, że nie mamy opanowanych wszystkich manewrów, jest stłuczka.

Co zrobić, by zminimalizować ryzyko kolizji?

Warto skorzystać ze Szkoły Bezpiecznej Jazdy, czyli kilkugodzinnego treningu, podczas którego ćwiczy się konkretne umiejętności, nad którymi trzeba popracować. Celem szkolenia jest nauczenie prawidłowego reagowania w krytycznych sytuacjach oraz panowania nad pojazdem w każdych warunkach drogowych. Szkolenia z bezpiecznej jazdy prowadzone są w całej Polsce.

Kultura jazdy!

W samochodzie wykonujemy wiele codziennych czynności – pijemy kawę i jemy przekąski, słuchamy muzyki lub audiobooków, rozmawiamy przez telefon (niestety nie zawsze przez zestaw głośnomówiący). Niestety często jest to przyczyna stłuczek i kolizji, niezależnie od płci.

Co ciekawe powodem mniej płynnej jazdy jest rozkojarzenie, szczególnie na światłach. Co robimy, czekając na zielone światło? Kobiety często przeglądają się w lusterku i poprawiają makijaż, ale także, podobnie jak mężczyźni, czytają sms-y i sprawdzają maile, chcąc w ten sposób zaoszczędzić czas. To jednak pozorna oszczędność – w efekcie tworzą się jeszcze większe korki, a wszyscy uczestnicy ruchu docierają później do celu.

