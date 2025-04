Jakie mają sposoby na policjanta? Jakie patenty na podróż z dzieckiem? Co śpiewają w samochodzie? Odpowiedzi na te pytania udzielają Dorota Wellman i Kasia Bujakiewicz.

Reklama

Gwiazdy za kierownicą

Wybierz się na przejażdżkę z Dorotą i Kasią. Gwiazdy tym razem opowiedzą na jaki kolor malują paznokcie i jakiej szminki do ust używają. Będziecie wiedzieli również jakie przygody spotkały je na drodze. A co Kasia Bujakiewicz zrobiła gdy potrącił ja samochód? Przekonajcie się same!

Na podstawie materiałów prasowych Skoda Polska

Reklama

Więcej odcinków Kobiecych Jazd:

Zobaczcie jak radzą sobie za kierownicą gwiazdy

Premierowy odcinek Kobiecych Jazd