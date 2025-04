Kiedy Polacy planują wakacje?

Praktycznie wszystkie biura podróży pozwalają zarezerwować wycieczkę nawet z dużym wyprzedzeniem. Największą zaletą biur działających online jest natomiast możliwość łatwego śledzenia atrakcyjnych cenowo ofert last minute.

Jak pokazują dane sprzedażowe FLY.PL, rezerwacja maksymalnie do 14 dni przed wyjazdem, jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem. Z typowej oferty last minute w 2013 skorzystało ponad 45% turystów, co stanowiło niewielki, zaledwie 1%, spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym. Last minute najbardziej popularne było w okresie letnim, od czerwca do września.

Z ofert last minute najczęściej korzystają osoby, które nie mają dokładnie sprecyzowanych planów wyjazdowych. Po prostu zależy im na urlopie, jednak kluczowym czynnikiem decyzyjnym nie jest termin, hotel czy nawet miasto, ale kwestie finansowe. W lecie, okresie urlopowym, na bieżąco śledzą oni propozycje biur podróży i decydują się na oferty last minute, które pozwalają na znaczne oszczędności. W większości z takich ofert korzystają osoby młode, bezdzietne, które wręcz z dnia na dzień są w stanie przygotować się do wyjazdu. Rodziny z dziećmi zwykle dokładniej planują wycieczki, chociażby ze względu na chęć zapewnienia maluchom odpowiednich atrakcji podczas urlopu.

Popularność ofert last minute zwykle tłumaczy się właśnie atrakcyjnymi warunkami cenowymi, jednak niektórzy komentatorzy rynku usług turystycznych zwracają uwagę również na inny aspekt. Otóż kupno wycieczki na kilka dni przed wylotem daje większe poczucie bezpieczeństwa. W przypadku rezerwacji z wyprzedzeniem kilku tygodni, a tym bardziej kilku miesięcy, nigdy nie mamy pewności, że nie wydarzy się coś co uniemożliwi nam wyjazd. Nie sposób przecież przewidzieć choroby, hospitalizacji czy utraty pracy, dlatego też wielu turystów obawia się układania długoterminowych planów i woli poczekać ze spakowanymi walizkami na ciekawą ofertę z wylotem za kilka dni.

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że Polacy niechętnie planują wakacje w odległych terminach. Im więcej dni do wyjazdu, tym mniejsza liczba rezerwacji. Niemal co piąty turysta planował w 2013 wyjazd na maksymalnie 30 dni przed datą wyjazdu. Podobnie jak w przypadku last minute, najpopularniejszym okresem jest lipiec i sierpień.

O wyjazd z wyprzedzeniem od miesiąca do 4 miesięcy dba co dziesiąty turysta. Z wyprzedzeniem od 31 do 60 dni w 2013 wycieczki wykupiło 11,72% klientów, natomiast plany w okresie od 61 dni do 120 dni przed wyjazdem robiło 10,26% klientów. Warto zaznaczyć, że w obu przypadkach zakupy w większości dotyczyły wyjazdów w okresie letnim, a dokonywano ich w pierwszej połowie roku. Wśród klientów biura, którzy z większym wyprzedzeniem rezerwowali wyjazdy, popularna była opcja wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Dzięki takiemu zabezpieczeniu turyści, którzy z przyczyn losowych nie mogli wyjechać we wcześniej zaplanowanym terminie, mogli odzyskać całość wpłaconej kwoty. W ramach zeszłorocznej promocji organizowanej z TU Europa, klienci biura mogli skorzystać z ubezpieczenia bez dodatkowych opłat, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i zaowocowało kolejną edycją akcji „100%zwrotu” w bieżącym roku.

Można zauważyć, że znikomy procent nabywców planuje urlopy z ponad półrocznym wyprzedzeniem. Zaledwie 7% klientów FLY.PL wykupuje wycieczki tak wcześnie. Najczęściej dotyczy to miesięcy zimniejszych, tj. listopada, grudnia i stycznia, kiedy klienci FLY.PL myślą już o letnim wypoczynku.

