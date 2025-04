Zaczniemy od końca: Korki. Światło. Selfie. Przyjaciele. Nuda... To tylko kilka powodów sięgania po telefon podczas prowadzenia samochodu. Obejrzyjcie całe video - priorytety się zmienią, gdy dociera do nas, że życie człowieka jest ważniejsze, niż zdjęcie...

Film rozpoczyna się krótkimi pytaniami uczestników o to, czy używają telefonów komórkowych podczas jazdy, kiedy, jak często. Dla każdego wydaje się to być naturalne. Po jakimś czasie dochodzi do ich spotkania z dziewczyną, która w wypadku straciła rodziców i fizyczną sprawność.

#ItCanWait

Tak brzmi kampania promująca włączenie myślenia, a wyłączenie odruchu sięgania po komórkę, gdy prowadzimy samochód. Ile razy ustawiałaś nawigację na czerwonym świetle? Jak często robisz car selfie? Sądzisz, że koleżanka nie poczeka kilku minut na twoją odpowiedź na messangerze? Jeden zły ruch może kosztować zdrowie, a nawet życie. Psa. Sarenki. Człowieka.

To może poczekać. Patrzmy na drogę, nie na ekran telefonu.