Tylko naprawdę słaby kierowca może twierdzić, że jazda w deszczu to dla niego zupełnie żaden problem. Boimy się takich warunków - i boimy się słusznie! Deszcz to nie tylko dużo gorsza widoczność, ale też znacznie większe ryzyko poślizgu. Jak wynika z naszej ankiety, którą przeprowadziliśmy w ramach akcji #bezObaw (wypełniło ją prawie 1,5 tys. kobiet w Polsce) jazda w deszczu jest jedną z naszych największych obaw za kółkiem.

Dokładnie tego samego kiedyś bała się (i to bardzo!) Natalia, bohaterka naszego filmu i autorka świetnego bloga dla kobiet Nishka.pl. Jak oswoiła swoje obawy? Okazuje się, że wystarczy znajomość kilku sprytnych myków, żeby jazda po mokrej jezdni stała się dużo bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

Jeżeli jednak tobie jeszcze nie udało się do końca pokonać obawy przed jazdą w deszczu, to z na pewno pomoże ci w tym zmiana starych opon na nowe deszczowe opony, które świetnie radzą sobie na mokrej nawierzchni i minimalizują ryzyku aquaplaningu (czyli poślizgu auta na wodzie).

Opony RainSport 3 i RainExpert marki Uniroyal mają bieżnik wzorowany na skórze rekina, pokrytej łuskami, gwarantującymi swobodny przepływ wody. Co to daje? Przede wszystkim znacznie lepszą przyczepność do mokrej jezdni znacznie lepsze usuwanie wody spod kół. Dzięki zastosowanej w oponach Uniroyal technologii Shark Skin nie musimy się już obawiać, że nasze auto zacznie tańczyć na mokrej drodze a my stracimy panowanie nad kierownicą.

materiał powstał we współpracy z marką Uniroyal