Wakacje sprzyjają rozprężeniu i szaleństwom! Jednak będąc kierowcą nie możemy sobie pozwolić na obie te rzeczy. Wypoczywając w Chorwacji, musisz pamiętać, że miejscowe prawo jest bezlitosne w stosunku do kierowców będących pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.

Reklama

Jakie przepisy obowiązują w Chorwacji?

Oczywiście wiemy, że niemal nikomu nie przemknie przez myśl, by wsiadać za kierownicę po imprezie. Jednak powinniśmy pamiętać o tym również następnego ranka.

Na kierowcę pod wpływem alkoholu czeka w Chorwacji nie tylko gigantyczna grzywna sięgająca nawet 7,5 tysiąca zł, ale także kara pozbawienia wolności. Najsurowiej traktowani są kierowcy, w których krwi poziom alkoholu przekroczył 1,5 promila. Zaś jeśli jest to kolejne tego typu wykroczenie, to możemy być pewni, że natychmiast trafimy do aresztu i to nawet na 60 dni. Chyba nikt nie chciałby w taki sposób przedłużyć sobie urlopu!

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Skoda Polska