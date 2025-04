Jak pokazują badania, stereotypowe myślenie o paniach jako złych kierowcach powoli przechodzi do lamusa. Naprzeciw ich oczekiwaniom muszą wyjść producenci, by zaoferować pojazd, który trafi w gusta wymagających klientek.

Według analizy LeaseTrader.com, kobiety coraz częściej decydują się na zakup nowych samochodów z salonu, a podstawowym aspektem jest dla nich bezpieczeństwo. Są świadome swoich wyborów i nie kierują się przy nich stereotypami. Sprzedawcy muszą się mieć więc na baczności – pań nie interesuje już tylko kolor, kształt i wielkość oferowanego pojazdu. Nowe samochody do 80 tys. złotych to częsty wybór konsumentek, a przecież w tej cenie można kupić duże, mocne samochody, nie tylko małe autka miejskie – świadczy to o rosnącej świadomości kobiet kierowców.

1. Niezawodne

Nowoczesne kobiety cenią sobie samochody, które ich nie zawiodą. Im mniej kontaktów z warsztatami mechanicznymi, tym lepiej. Wydaje się, że właśnie tym kierowały się znane marki samochodów, które pojawiają się na rynku. Volkswagen, Honda czy Toyota – auta tych producentów są praktycznie bezawaryjne. Model tej ostatniej marki, hybrydowa Toyota Prius, został uznany przez niemiecką Agencję Kontroli Technicznej (TUV) za najbardziej niezawodny samochód 2014 roku. Producenci tego japońskiego koncernu są tak pewni jakości swojego produktu, że na jego akumulatory dają aż do 10 lat gwarancji.

2. Ergonomiczne

Kolejna ważna cecha, którą kierują się kobiety przy zakupie nowego samochodu, to jego ergonomiczność. Dobra moc i moment obrotowy, przy jednoczesnym niskim zużyciu paliwa, to aspekt, na który płeć piękna zwraca uwagę wyjątkowo często. Jest to bardzo ważne szczególnie w kontekście jazdy miejskiej, kiedy co rusz trafiamy na korki czy stoimy na czerwonym świetle.

3. Oszczędne

Przed wizytą w salonie każda kobieta musi odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie – czy chce zaoszczędzić podczas samego zakupu nowego samochodu, czy może kupić taki model, który nawet jeśli jednorazowo jest droższy, będzie oszczędzał w trakcie jego użytkowania. Na dłuższą metę bardziej opłacalna może okazać się opcja numer dwa. W tym przypadku dobrym wyborem wydaje się zakup coraz modniejszych na rynku samochodów hybrydowych. Jeśli zdecydujemy się na taką jednostkę, możemy być pewni, że znacznie rzadziej będziemy odwiedzać stacje benzynowe.

Pojazdy hybrydowe, szczególnie w czasie jazdy po mieście, wykorzystują w dużej mierze napęd elektryczny, który czerpie energię z hamowania, w związku z czym mają bardzo małe spalanie. Co ważne, to nie my, a komputer podejmuje decyzję, którego napędu użyć w danym momencie, by było to korzystniejsze dla naszego portfela. To spora oszczędność, w dodatku zwalnia z ciągłego myślenia o kosztach podróży. O nasz budżet dba także automatyczna skrzynia biegów, która sama dobiera optymalne obroty do danego obciążenia.

4. Przestronne



Zakupy, bagaże czy nawet wózek i rowerek dziecięcy – wszystko to chcą zmieścić w swoich samochodach kobiety. Jest to spore wyzwanie dla producentów samochodów, aby połączyć ciekawy design z przestronnością wnętrza, szczególnie jeśli nie mamy tu na myśli pojazdów w wersji kombi.

Projektanci nowych modeli muszą więc mieć to na uwadze, bez względu na to, czy chodzi o samochód z konwencjonalnym silnikiem, hybrydowy czy elektryczny. Jednym się to udaje lepiej, innym gorzej. Wiele samochodów hybrydowych ma bardzo małe bagażniki lub mało miejsca na nogi, pomimo sporych rozmiarów auta. Wynika to z umiejscowienia zestawu baterii. Są jednak takie modele, których przestrzeń bagażowa i pasażerska są tej samej wielkości bez względu na rodzaj napędu.

5. Komfortowe i dobrze wyposażone

Kobiety mają duże wymagania także w aspekcie komfortu i wyposażenia ich potencjalnego samochodu. Chętnie wybierają pojazdy w wersjach rozszerzonych bądź premium. Zazwyczaj „z urzędu” mają one takie udogodnienia, jak: klimatyzacja, system audio, nawigacja, kamery parkowania czy nawet system automatycznego parkowania.

6. Po prostu… kobiece!

Oprócz wszystkich wspomnianych cech, na które przy zakupie w pierwszej kolejności zwracają uwagę nowoczesne kobiety, żadna z nich w dalszym ciągu nie przejdzie obojętnie obok eleganckiego i przytulnego samochodu, który jest po prostu… ładny.

Kobiety zwracają uwagę na szczegóły, w związku z czym ich uwadze nie ujdzie na pewno elegancko zaprojektowana deska rozdzielcza, wykończenie z dobrej jakości materiałów czy miłe dla oka tonacje barw wewnątrz pojazdu. Obecnie najbardziej rozchwytywane modele wyjeżdżają z salonów w kolorze białej perły. Popularnością cieszą się także klasyczna czerń, krwista czerwień czy tajemnicze odcienie szarości. Nie zaszkodzi i na ten aspekt zwrócić uwagę!

