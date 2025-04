fot. Oponeo

Reklama

Jak ustawić fotel w samochodzie?



Zajęcie poprawnej pozycji w samochodzie należy rozpocząć od właściwego ustawienia fotela. W części aut możliwa jest regulacja jego wysokości. Warto z niej skorzystać, ustawiając siedzisko tak, by widzieć to, co dzieje się przed maską.

– Plecy kierowcy powinny opierać się o fotel na całej długości – mówi fizjoterapeutka, Barbara Bednarczyk. – Dzięki prawidłowemu wsparciu krzywizn nie będziemy się szybko męczyć, a dodatkowo łatwo będzie kontrolować zarówno kierownicę, jak i to, co dzieje się na drodze.

Bezpieczne manewrowanie bez konieczności podpierania się nogami czy podtrzymywania się kierownicy możliwe będzie tylko w sytuacji, gdy ciężar ciała będzie całkowicie spoczywał na fotelu. Właściwa pozycja kierowcy uwzględnia używanie sprzęgła, hamulca i gazu bez konieczności odrywania pięty od podłoża. Gdy śródstopie wciska dowolny pedał, noga w kolanie powinna być lekko zgięta.

– Dzięki temu, że kończyna dolna nie będzie w pełni wyprostowana, kierowca będzie miał rezerwę pozwalającą na dociskanie hamulca w czasie nagłego hamowania – wyjaśnia Filip Fischer, Kierownik Działu Obsługi Klienta w Oponeo.pl.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na odległości pomiędzy kolanami a deską rozdzielczą. Dotykanie jej uniemożliwia swobodne wykonywanie manewrów oraz zwiększa ryzyko obrażeń nóg podczas wypadku drogowego.

Jak ustawić zagłówek?



Oparcie głowy służy nie tylko wygodzie podróżujących, ale przede wszystkim bezpieczeństwu.

– Zagłówek, który nie sięga potylicy, może złamać podstawę czaszki nie tylko podczas groźnego wypadku, ale również np. podczas uderzenia w tył naszego auta z prędkością 30-40 km/h – zaznacza fizjoterapeutka. – Jego górna krawędź powinna sięgać prawie czubka głowy.

Warto pamiętać, że z możliwości odpowiedniego regulowania zagłówków powinni w czasie jazdy korzystać wszyscy podróżujący.

Zobacz też: Jak zdrowo podróżować samochodem i samolotem?

Kierownica na „za piętnaście trzecia”



Kierownica za daleko odsunięta od prowadzącego auto nie pozwala na bezpieczne manewrowanie. Z kolei za bardzo przysunięta może przyczynić się do zwiększenia obrażeń, gdy podczas wypadku otworzy się poduszka powietrzna. Optymalne ustawienie kierownicy można sprawdzić, układając na niej wyprostowane ręce. Jeśli nadgarstki układają się swobodnie na jej górnej krawędzi, zachowana została bezpieczna odległość. Dzięki temu w czasie jazdy kierowca będzie mógł delikatnie zgiąć łokcie w czasie skrętu.

Ręce sztywno wyprostowane podczas jazdy skutkują szybszym męczeniem się prowadzącego.

Istotne jest także ułożenie rąk na kierownicy w czasie jazdy.

– Doskonale sprawdza się pozycja „za piętnaście trzecia” – zaznacza Filip Fischer. – Trzymanie kierownicy wewnątrz, poniżej poziomej osi, bądź na krzyż grozi wyrwaniem jej z dłoni w czasie np. najechania na nierówność w jezdni.

Należy pamiętać, że osoba prowadząca auto powinna maksymalnie skupić się na drodze i ograniczyć inne czynności, które wymuszają trzymanie kierownicy tylko jedną ręką.

Właściwa pozycja lusterek



Widok w lusterku wstecznym powinien obejmować całą tylną szybę auta. W bocznych kierowca powinien widzieć boczny pas ruchu oraz kawałek własnego samochodu. Właściwe ustawienie lusterek pomaga zminimalizować zakres tzw. martwego pola, w którym kierowca nie widzi tego, co dzieje się na pasie obok.

Reklama

Pasy poprawnie zapięte



Z danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że w porównaniu z innymi krajami UE Polacy niechętnie stosują pasy bezpieczeństwa (83% w stosunku do Francji, Niemiec i Szwecji z wynikiem 98%). Część kierowców nie zapina ich w sposób właściwy.

Pasy powinny być maksymalnie dociągnięte do ciała: dolna część w sposób ścisły przylegać do brzucha, a górna przechodzić przez środek klatki piersiowej i w połowie odległości między ramieniem oraz szyją. Kierowca, który umieści pas pod pachą, w razie wypadku naraża się na uszkodzenie obojczyka oraz żeber. Pas na ramieniu nie zabezpieczy ciała przed wysunięciem się podczas uderzenia, z kolei umieszczony na szyi może w razie ostrego hamowania zadać ranę ciętą w tym właśnie miejscu. W chłodniejsze dni osoby podróżujące w kurtce lub grubym swetrze tracą kilka cennych centymetrów, które uniemożliwiłyby ścisłe dociągnięcie pasa, poprawiając tym samym bezpieczeństwo podróżującego.

Zobacz też: Zaburzenia snu za kierownicą

Źródło: materiały prasowe Oponeo/mn