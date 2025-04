fot. Fotolia

Reklama

W poszukiwaniu idealnego la(s)ta



Znalezienie ciekawej dla nas oferty wakacyjnej w otaczającym zalewie propozycji jest zadaniem przede wszystkim bardzo czasochłonnym. Z jednej strony zależy nam na dobrej cenie, ale z drugiej chcemy wybrać to, co nas interesuje. Jak nie tracić czasu na porównywanie ofert touroperatorów biegając z biura do biura lub przeglądając ich strony www?

Analizy ofert wielu biur podróży pomagają dokonać odpowiednie platformy gromadzące je w jednym miejscu. Takie strony www pozwalają na wyszukiwanie wycieczek wg interesujących nas kryteriów, dzięki czemu otrzymujemy konkretne propozycje dopasowane do naszych oczekiwań.

Oferty last minute w jednym miejscu



Touroperatorzy zaczynają obniżać ceny wycieczek sukcesywnie im bliżej terminu wyjazdu, aby zdążyć je sprzedać. Jest to działanie służące unikaniu strat związanych z wcześniej wykupionymi miejscami w hotelach i samolotach. Takie oferty, tzw. last minute, znajdziemy w wielu biurach podróży. Na co zwracać uwagę przy wyborze?

Standard hotelu



Warto wziąć pod uwagę, że kraje europejskie mają wyższe standardy hoteli niż np. afrykańskie.

Hiszpański 2* hotel to już całkiem przyzwoite warunki bytowe, podczas gdy 2* ani nawet 3* w Tunezji nie są już warte polecenia na wakacyjny wypoczynek.

Wyżywienie



Mamy do wyboru:

RO (bez wyżywienia),

BB (Śniadania),

FB (pełne wyżywienie),

HB (2 posiłki – najczęściej śniadanie i obiadokolacja),

AI (wszystkie posiłki w cenie – szczegóły są podawane w opisach hoteli).

W zależności od formy naszego wyjazdu – zwiedzanie, plażowanie, wyjazd ze znajomymi, wyjazd z dziećmi – warto wybrać odpowiednią opcję.

Jeżdżąc na wycieczki, nie za wiele skorzystamy z hotelowej opcji all inclusive lub dań z miejscowych restauracji. Natomiast przy rodzinnych wyjazdach z dziećmi lub kiedy sami nie chcemy się ograniczać, lecz w pełni korzystać z wakacji, warto wybrać pełną opcję.

Ilość dni pobytu



Ilość dni zależy oczywiście od możliwości urlopowych oraz ceny.

Pamiętajmy jednak, że pobyt 2-tygodniowy w porównaniu do 1-tygodniowego jest sukcesywnie tańszy, gdyż najdroższy w całej wycieczce jest przelot samolotem.

Zobacz też: Czy warto korzystać z ofert last minute?

Cena za osobę



Mając ograniczenia budżetowe, można ustalić maksymalną cenę dla jednej osoby.

Pamiętajmy też, że podróżując z dziećmi możemy często liczyć na spore zniżki w hotelach. Niektóre z nich oferują bezpłatny pobyt dzieci do lat 12, więc zapłacimy jedynie za przelot. Z kolei za dzieci do 2 lat, które przewozimy w samolocie na kolanach, nie płacimy wcale albo z 90% zniżką.

Lotnisko



Najlepiej oczywiście wybrać lotnisko, które jest najbliżej nas. Nie zawsze jednak są jeszcze miejsca albo dalsze lotnisko ma dużo atrakcyjniejszą cenę. Musimy wziąć także pod uwagę to, że najwięcej ciekawych cenowo ofert dostępnych jest przy wylocie z Warszawy.

Miejsce, które nas interesuje



Jeśli wiemy, gdzie chcemy polecieć, możemy wybrać miejsce od razu. Jeśli kierujemy się innymi kryteriami, jak również dostępnością, lepiej nie zaznaczać miejsca i sprawdzić co wyszukiwarka nam podpowie.

Reklama

Ochrona prawna



Pamiętajmy, że wycieczki last minute są objęte taką samą ochroną prawną, jak i inne rodzaje ofert biur turystycznych.

Czytając umowę, zwróćmy uwagę, czy jest w niej zawarty standard hotelu, położenie, typ i ilość posiłków. Opisany powinien być środek transportu. Warto zwrócić uwagę na klauzule o zmianach w programie wycieczki lub jej odwołania.

Oferty last minute mogą być sporą oszczędnością w domowym budżecie. Dzięki nim można znaleźć oferty najlepszych hoteli przecenione nawet o 60%.

Jeśli możemy wyjechać na urlop w każdej chwili, warto skorzystać z wyszukiwarek właśnie takich ofert, jak np. last minute navigator. Umożliwiają one znalezienie najlepszych cenowo wyjazdów wg interesujących nas kryteriów. Więcej na: www.travelplanet.pl/last-minute-navigator/

Zobacz też: Jakie ubezpieczenie warto wykupić przed wyjazdem za granicę?

Źródło: materiały prasowe Praktycy.com/mn