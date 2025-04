Nie lubisz, jak podróż samolotem trwa w nieskończoność? Mamy dla was kilka praktycznych porad na ekspresowe przejście przez bramki lotniskowe. Od dziś podróż samolotem, będzie kojarzyła się jedynie z przyjemnością.

Jak szybko przejść przez bramki na lotnisku?

1. Poznaj skróty

Prawie na każdym lotnisku są specjalne wejścia dla osób uprzywilejowanych, np. posiadających dużą ilość mil lotniczych lub mających kartę Clear Card - kupisz ją za ok. 200 dolarów. Może się jednak zdarzyć, że na danym lotnisku nie jest ona akceptowana. Jeśli jednak często latasz, karta pozwoli ci oszczędzić dużo czasu. Dzięki niej dostaniesz się do bramki, gdzie zespół ochrony lotniska działa naprawdę ekspresowo.

2. Szukaj dobrych bramek

Zazwyczaj ludzie wybierają te, które znajdują się najbliżej stanowiska ich odprawy. Zapytaj obsługi lotniska, czy inne bramki obsługują twój lot (często mogą to być miejsca w innym terminalu). Jeśli tak, skorzystaj z nich, gdyż z pewnością jest tam mniejsza kolejka i możesz zaoszczędzić sporo czasu.

3. Sprytnie pakuj bagaż podręczny

Wybierasz się tylko w 2-3 dniową podróż? Ogranicz ilość kosmetyków. Te ulubione przelej do małych, przezroczystych buteleczek o pojemności 100 ml i zamknij w kosmetyczce - specjalne zestawy pustych plastikowych opakowań przydatnych do samolotu są dostępne w perfumeriach Sephora lub Douglas. Nie wkładaj kosmetyczki na dno walizki, bo ochrona często prosi o jej pokazanie – musisz być na to przygotowana!

4. Wyprzedź ochronę!

Od razu naszykuj laptop i wyjmij go z futerału, zdejmij kurtkę czy marynarkę, pasek i biżuterię. Wszystkie akcesoria umieść w kuwetach, dostępnych na każdym stanowisku. Dzięki temu jest duża szansa na to, że unikniesz wielokrotnego przechodzenia przez bramkę.

Na podstawie artykułu zamieszczonego w miesięczniku "Uroda"

