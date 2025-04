Lubimy wyjeżdżać do ciepłych krajów, gdzie mamy gwarancje pogody. Jak wynika z danych w ubiegłym roku z oferty letniej biur podróży skorzystał co trzeci Polak. Nie zawsze jednak wymarzony raj okazuje się nim w rzeczywistości. Dlatego przed podpisaniem umowy z organizatorem warto dokładnie go prześwietlić. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nic złego nam się nie przytrafi.

Reklama

Jak sprawdzić biuro podróży?

Upewnij się, czy biuro działa legalnie - rejestr organizatorów prowadzą urzędy marszałkowskie. Możesz skontaktować się tym, który jest właściwy ze względu na siedzibę biura i sprawdzić wiarygodność organizatora. Zapytaj też, czy były na niego jakieś skargi a także czy w sprawie biura nie toczy się postępowanie administracyjne.

rejestr organizatorów prowadzą urzędy marszałkowskie. Możesz skontaktować się tym, który jest właściwy ze względu na siedzibę biura i sprawdzić wiarygodność organizatora. a także czy w sprawie biura nie toczy się postępowanie administracyjne. Każdy touroperator musi być wpisany do specjalnego rejestru – Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Wejdź na stronę www.turystyka.gov.pl, na której znajduje się ten rejestr.

Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Wejdź na stronę www.turystyka.gov.pl, na której znajduje się ten rejestr. Znając NIP organizatora, możesz sprawdzić, jego wiarygodność finansową - w tym celu powinnaś wejść na stronę Krajowego Rejestru Długów - www.konsument.krd.pl. Najpierw jednak musisz się zarejestrować, wypełniając specjalny formularz. Mając konto, w ramach bezpłatnego pakietu możesz przez 12 miesięcy monitorować 2 firmy.

w tym celu powinnaś wejść na stronę Krajowego Rejestru Długów - www.konsument.krd.pl. Najpierw jednak musisz się zarejestrować, wypełniając specjalny formularz. Mając konto, w ramach bezpłatnego pakietu możesz przez 12 miesięcy monitorować 2 firmy. Warto również sprawdzić, czy biuro ma certyfikat Polskiej Izby Turystyki - tę informację znajdziesz na stronie www.pit.org.pl, w zakładce "lista członków". Gdy nie ma tam twojej firmy to znak, że nie spełnia wymagań stawianych przez tę organizację.

Pamiętaj! Przeczytaj dokładnie umowę

Uważnie zapoznaj się z treścią umowy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zwróć się do pracownika biura o ich wyjaśnienie. Umowa z biurem powinna być zawarta na piśmie. Muszą się w niej znaleźć następujące dane:

Nazwa organizatora, jego numer wpisu do rejestru organizatorów turystyki, NIP oraz imię, nazwisko i funkcję osoby, która w jego imieniu podpisuje umowę,

Trasa wycieczki,

Termin imprezy i czas jej trwania,

Szczegółowy program - opis środka transportu, data, godzina, miejsce wyjazdu i powrotu, miejsce pobytu, położenie i standard hotelu, liczbę i rodzaj posiłków, harmonogram zwiedzania,

- opis środka transportu, data, godzina, miejsce wyjazdu i powrotu, miejsce pobytu, położenie i standard hotelu, liczbę i rodzaj posiłków, harmonogram zwiedzania, Cena usługi turystycznej - z wyszczególnieniem wszystkich dodatkowych należności i opłat, których nie zawarto w informacjach reklamowych,

- z wyszczególnieniem wszystkich dodatkowych należności i opłat, których nie zawarto w informacjach reklamowych, Sposób zapłaty,

Rodzaj i zakres ubezpieczenia , jakimi objęty jest turysta,

, jakimi objęty jest turysta, Termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jest od tego zależny,

z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jest od tego zależny, Sposób zgłaszania reklamacji i termin, w jakim trzeba to zrobić - jeśli umowa nie stanowi inaczej mamy na to 30 dni,

Podstawy prawne i konsekwencje jej zawarcia.

Ważne! Organizator ma prawo zmienić cenę wycieczki nie później niż 20 dni przed wyjazdem i tylko w razie: wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych lub kursów walut - musi to być zastrzeżone w umowie.

Niektóre umowy zawierają tzw. klauzule niezgodne z prawem - ich wykaz znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl. Wycieczka last minute nie podlega reklamacji! Przeczytaj również warunki ubezpieczenia – szczególnie część dotyczącą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Im jest ich więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że w razie jakiegoś przykrego zdarzenia na urlopie, nie dostaniesz odszkodowania. Dlatego rozważ dodatkowe ubezpieczenie np. kosztów leczenia za granicą.

Warto wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu - to koszt ok. 2–3 % wartości wycieczki. W razie problemów (np. choroby) nie stracisz wszystkich wpłaconych pieniędzy.

Reklama

Więcej podróżniczych inspiracji:



Pamiętaj o tym przed wyjazdem na urlop Jak kupić tanie bilety na samolot? 5 sposobów na nudę w aucie