Za oknem robi się coraz cieplej. Pogoda zachęca do wszelkich aktywności na świeżym powietrzu oraz wypadów i wycieczek, na które czekamy przez cały zimowy okres. W tym artykule znajdziesz informacje, co zabrać na wakacje, by móc w pełni cieszyć się letnim wyjazdem.

Sukienka/tunika na plażę

Wyjeżdżasz na wakacje, a w programie wycieczki znajduje się wypad na plażę? Spakuj sukienkę lub tunikę, która będzie idealna na letnie spacery po plaży. Wybierz dla siebie taką, dzięki której poczujesz komfort noszenia.

Kapelusz damski na lato

Pełni on nie tylko funkcję ochronną, ale i też jest modnym dodatkiem do letniej stylizacji. Idealny będzie słomkowy kapelusz damski na lato, gdyż nie przegrzewa głowy. Jest również lekki i bardzo łatwo schować go do torebki.

Okulary przeciwsłoneczne damskie

Ta rzecz musi obowiązkowo znaleźć się w Twojej walizce. Okulary przeciwsłoneczne damskie, a najlepiej czarne lub brązowe i filtrami UV, zapewniają skuteczną ochronę oczu przed słońcem. Warto wybrać takie, które podkreślają Twój kształt twarzy. Mogą też być świetnie dopasowanym modnym gadżetem do Twojej wakacyjnej stylizacji.

Krem z filtrem

Ochrona skóry to jedna z najważniejszych kwestii, o których nie można zapomnieć podczas pakowania swojej walizki. Musi się w niej znaleźć krem z filtrem UV, odpowiednio dobrany do karnacji. Jeśli masz jasną karnację, wybierz krem z największym filtrem. Dla osób o ciemniejszej karnacji polecamy kremy z mniejszą ilością filtru.

Strój kąpielowy

Wybierasz się na basen lub na plażę? Włóż koniecznie strój kąpielowy! Zależnie od potrzeb i wygody, możesz dla siebie wybrać jedno- lub dwuczęściowy i to w różnych kolorach i fasonach. Czy to będzie bikini lub kostium z zabudowanymi majtkami, każda kobieta znajdzie coś dla siebie.

Klapki

Te odkryte obuwie idealnie sprawdzają się podczas ciepłych i upalnych dni. Są lekkie, nie przegrzewają stopy i odpowiednio dobrane gwarantują komfort chodzenia. Dostępne są zarówno na płaskiej podeszwie, jak i na koturnie, z jednym szerokim paskiem lub japonki.

Buty sportowe damskie

Pogoda może nam płatać psikusy. Może spaść temperatura powietrza lub spaść deszcz. W takich momentach sprawdzają się sportowe buty damskie, które ocieplą nasze stopy. Sprawdzą się również podczas aktywnego spędzania wolnego czasu, np. wycieczek rowerowych, gier sportowych.

Apteczka

Zastanawiasz się jeszcze, co zabrać na wakacje? Koniecznie spakuj apteczkę. Pudełko z potrzebnymi lekami lub opatrunkami może uratować nas z każdej nieprzewidzianej sytuacji zdrowotnej. Warto zaopatrzyć się z tabletki przeciwbólowe, z witaminami oraz plastry na rany i odciski. Nie zapomnij również o wodzie utlenionej, by uniknąć zakażenia.

Aparat fotograficzny

Jeśli chcesz uwiecznić niesamowite i niepowtarzalne chwile spędzone na wakacjach, to koniecznie zabierz ze sobą aparat fotograficzny. Nic tak nie cieszy, jak przeglądanie zdjęć z wymarzonego letniego wyjazdu. Jaki to ma być sprzęt, wybór należy do Ciebie: czy to ma być aparat analogowy, kompaktowy czy też lustrzany, do robienia bardziej profesjonalnych fotografii.

Torba na plażę

Nie zapomnij również o wykonanej z płótna torbie plażowej. Wybierz dla siebie torbę w marynarskiej lub azjatyckiej stylizacji. Ważne, żeby była pakowna, by można było do niej włożyć ręcznik plażowy, dużą wodę mineralną i filtr do opalania.

Teraz już wiesz, co zabrać na wakacje. Rzeczy, o których wspomnieliśmy, w tym kapelusz damski na lato, okulary przeciwsłoneczne damskie, buty sportowe damskie, musisz obowiązkowo spakować do walizki lub plecaka, zanim udasz się na zasłużony wypoczynek. Dzięki tym rzeczom, będziesz mogła w pełni cieszyć się wakacyjnym wyjazdem, niezależnie od pogody i warunków.