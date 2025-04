Podróż w sąsiedztwie ciężkich plecaków, z torbami i pakunkami na kolanach może zepsuć urlop już na samym początku. Jazda ze źle rozmieszczonym bagażem jest nie tylko nieprzyjemna, ale przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu pasażerów. Jak mądrze przygotować bagaż do podróży samochodem? Wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach.

Reklama

Spakuj rzeczy z głową

Poza domem, wiadomo, wszystko może się przydać. Postaraj się jednak zabrać tylko to, co naprawdę niezbędne. Poprawisz w ten sposób komfort jazdy, a także z łatwością odnajdziesz potrzebne rzeczy, bo będzie ich mniej.

Liczba walizek i ciężkich toreb powinna być dostosowana do pojemności twojego bagażnika. Oczywiście, niektóre najnowsze modele samochodów pozwalają na zwiększenie miejsca bagażowego.

Taką możliwość daje nowy BMW serii 2 Gran Tourer. W zależności od potrzeb transportowych można zwiększyć przestrzeń albo dla pasażerów drugiego rzędu, albo bagażową, przesuwając kanapę w przód lub tył, w zakresie 130mm. Co więcej, regulowany jest też kąt pochylenia jej oparcia.

Na kanapie jest możliwość zamontowania 3 fotelików dziecięcych, a w całym samochodzie łącznie aż 5, biorąc pod uwagę fakt, że w bagażniku mamy dodatkowy, trzeci rząd siedzeń!

Jeżeli potrzebujesz maksymalnie zwiększyć miejsce na bagaże, uzyskać przestrzeń dzieloną w proporcjach 40:20:40, możesz złożyć kanapę, przyciskając guzik. Powstanie wtedy płaska powierzchnia ładunkowa. Ogromny bagażnik jeszcze bardziej zwiększy swoją pojemność, co sprawi, że możesz zabrać ze sobą dużo więcej walizek, plecaków i toreb.

fot. serwis prasowy BMW



Jeśli jednak twój samochód ma małą przestrzeń bagażową, lepiej po prostu spakować mniej przedmiotów i zabrać tylko to, co najbardziej potrzebne. Przygotuj też mały bagaż podręczny, z przydatnymi dokumentami oraz torbę z przekąskami.

Pamiętaj, żeby rzeczy, których możesz potrzebować w trakcie podróży, jak np. sweter, kurtka nie pakować na sam dół walizki, gdyż trudno będzie się do nich dostać.

Prawidłowo rozmieść torby w bagażniku

Najcięższe plecaki, walizki ułóż na samym dnie bagażnika, jak najgłębiej. Natomiast mniejszymi torbami zapełnij pozostałe puste miejsca, układając je dość ciasno, żeby uniemożliwić przemieszczanie się. Najbardziej przydatne przedmioty, umieść w bardziej dostępnym miejscu.

Pomyśl o bezpieczeństwie

Staraj się nie kłaść rzeczy na tylnej półce. W razie nagłego hamowania czy kolizji mogą zrobić krzywdę pasażerom! Podobne w skutkach może się stać lekkomyślne wrzucanie rzeczy luzem za przednie fotele.

Jeśli musisz przewieść jakieś przedmioty w środku samochodu, zadbaj o to, aby były odpowiednio unieruchomione. Pomogą ci w tym dodatkowe akcesoria, dostępne na rynku takie jak: linki, siatki czy taśmy, utrzymujące bagaż na miejscu.

Wykorzystaj możliwości samochodu

Często w pośpiechu zapominamy, o dodatkowych półkach, uchwytach, schowkach w naszym samochodzie albo o tym, że możemy zorganizować bagażnik dachowy. Może okazać się, że jak spokojnie rozplanujemy umieszczenie bagażu odpowiednio wcześniej, to na wszystkie rzeczy znajdzie się właściwe miejsce.

fot. serwis prasowy BMW



W najnowszych samochodach, takich jak BMW serii 2 Gran Tourer zaprojektowano całą gamę schowków dla pasażerów. Jest specjalny schowek do przewożenia np. telefonów komórkowych, okularów, kluczy i pilotów do bram, są wygodne stojaki na napoje, które utrzymają stabilnie dowolnego rozmiaru pojemniki, a także uchwyty na butelki we wszystkich panelach drzwiowych. A dodatkowo, pod przednimi i tylnimi siedzeniami znajdują się schowki z drzwiczkami na zawiasach. Warto korzystać, z tego typu specjalnie zaprojektowanej przestrzeni w aucie!

Reklama

Pamiętaj, że samochód, zapakowany ciężkimi bagażami, z kompletem pasażerów może na drodze zachowywać się inaczej, np. mieć dłuższą drogę hamowania. Staraj się więc co jakiś czas sprawdzać stabilność umocowanych bagażów i nie szarżować na drodze.