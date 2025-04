Góry zimą nie są takie same jak latem. I nie chodzi tu wyłącznie o różnice w krajobrazie, ale przede wszystkim o warunkach, które zimą zmieniają się diametralnie. Aby zaoszczędzić kłopotu sobie oraz ratownikom górskim, warto się do nich odpowiednio przygotować.

Co zrobić przed wyjściem na szlak

Po pierwsze przez cały okres, kiedy w górach leży śnieg, należy monitorować komunikaty lawinowe. Naczelnik TOPR - Jan Krzysztof - ostrzega turystów:

Przed wejściem na zimowe szlaki powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić stopień zagrożenia lawinowego – komunikowany przez TOPR zarówno w internecie, jak i na tablicach umieszczanych przed wejściem na poszczególne szlaki.

Stopnie zagrożenia lawinowego

1 - niski (warunki do uprawiania turystyki są zazwyczaj dogodne);

2 - umiarkowany (warunki do uprawiania turystyki są częściowo niekorzystne i wymagają umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego);

3 - znaczny (warunki do uprawiania turystyki są w znacznej mierze niekorzystne i wiążą się z koniecznością posiadania dużego doświadczenia w ocenie zagrożenia lawinowego);

4 - wysoki (warunki do uprawiania turystyki są zdecydowanie niekorzystne. W okresie, gdy panuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego, zaleca się zaniechania wycieczek w tereny wysokogórskie);

5 - bardzo wysoki (warunki do uprawiania turystyki są bardzo niekorzystne. Wspinaczka i trekking są praktycznie niemożliwe, dlatego zaleca się absolutnego zaniechania wycieczek).

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Kolejną, istotną kwestią jest to, że zimą, ze względu na zagrożenie lawinowe, bardzo ważna jest umiejętność samodzielnego wyboru trasy. Musisz o tym pamiętać, zwłaszcza gdy wybierasz się na wycieczkę z dziećmi – trasa powinna być dostosowana do ich możliwości. Turyści nie powinni wchodzić na zbyt strome stoki z niestabilną pokrywą śnieżną.

Przed wyjściem w góry, warto sprawdzać komunikaty pogodowe na stronie TOPRu, IMGiW, Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz na specjalnych monitorach w schroniskach. Naczelnik Tatrzańskiego Pogotowia Ratowniczego, Jan Krzysztof, serdecznie namawia do zdobycia jak najszerszych informacji w Internecie, a jeżeli będą niewystarczające, zaleca kontakt z informacją turystyczną TPN lub z ratownikiem dyżurnym w schronisku, gdzie można uzyskać aktualne informacje o warunkach. Nie należy dzwonić do ratownika dyżurnego z pytaniem, jaka będzie pogoda za tydzień. To niepoważne zachowanie, a ponadto absorbuje ratownika, który przede wszystkim ma za zadanie koordynować działania ratownicze.

Kiedy wyruszysz na szlak

Gdy już zdecydujesz się wyjść na szlak, powinnaś:

zostawić w miejscu zamieszkania (kwatera/schronisko) lub u osoby zaufanej informację o tym, gdzie się wybieramy i którędy chcesz wracać;

umieć posługiwać się sprzętem zimowym, takim jak: raki, czekan, detektor lawinowy;

zaopatrzyć się w odpowiednią ilość jedzenia oraz ciepłych napojów

stale monitorować pogodę. Jeśli nastąpi jej nagła zmiana, musisz natychmiast wycofać się z trudniejszego terenu.

Jeśli z rozwagą i odpowiednio przygotowani, adekwatnie do naszych umiejętności i wyposażenia, będziemy wyruszać w góry zimą, to z pewnością spędzimy w nich wiele pięknych chwil. Jednak musimy pamiętać, że góry, to żywioł, dlatego musimy mieć się na baczności i przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo nasze oraz osób, z którymi wędrujemy.

