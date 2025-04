Nawet najlepszy kierowca powinien dobrze przygotować się do sezonu zimowego. Lepiej pomyśleć o tym odpowiednio wcześniej, niż utknąć później w jakiejś zaspie. O czym warto pamiętać?

5 rad, jak przygotować samochód do zimy:

1. Zmień opony na zimowe

Przed każdym zimowym sezonem rozpoczyna się dyskusja czy trzeba zakładać opony zimowe, czy też nie. Odpowiedź brzmi: koniecznie!

Opony zimowe dają większe bezpieczeństwo, pozwalają skrócić drogę hamowania na lodzie i śniegu, a także zapewniają lepsze prowadzenie. Pamiętajmy, że równie istotny, co rodzaj opony, jest jej odpowiedni stan. Minimalna wysokość bieżnika powinna wynosić 1,6 mm. Pamiętaj jednak, że to wartość minimalna. Aby jednak opona gwarantowała swoje pełne właściwości, bieżnik powinien mieć wysokość min. 3-4 mm.

- przestrzega Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto Skoda

2. Dbaj o akumulator

Nie pamiętamy o nim przez większość roku, przypominamy sobie zimą, najczęściej, gdy jest już za późno. Wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na taksówkę albo na życzliwego kierowcę, który dzięki podłączeniu kabli rozruchowych pomoże nam uruchomić samochód. Pamiętajmy, by w odpowiedniej kolejności podłączyć kable i nie pomylić biegunów. Najpierw łączymy bieguny dodatnie, a później ujemne. Zdejmujemy w odwrotnej kolejności - najpierw ujemne, a później dodatnie.

Przed zimą sprawdźmy akumulator – jeśli napięcie ładowania będzie zbyt niskie, podładujmy go. Warto również przed zimą oczyścić akumulator i klemy. Dobrze, jeśli zabezpieczymy je wazeliną techniczną. Podczas ruszania i jazdy, szczególnie na krótkich odcinkach, starajmy się ograniczać odbiorniki prądu - osłabią one nasz akumulator, a na krótkiej trasie nie odzyskamy tej energii.

3. Zwróć uwagę na hamulce

Zniszczone sprężyny powodują, że droga hamowania wydłuża się o 5%. Luzy w zawieszeniu i w układzie kierowniczym pogarszają sterowalność. Konieczne jest też sprawdzenie hamulców. Upewnijmy się, że klocki są w dobrym stanie, sprawdźmy, czy siły hamowania pomiędzy osiami równomiernie się rozkładają. Nie zapomnijmy, że raz na 2 lata powinniśmy wymienić płyn hamulcowy.

4. Nie zapomnij o wycieraczkach i płynie do spryskiwaczy

Przed sezonem zimowym zaleca się wymianę wycieraczek, a na pewno trzeba to zrobić. Jeśli pióro wycieraczki jest porwane albo stwardniało. W ramach profilaktyki możemy wycieraczki odchylać na noc tak, by nie przylegały do szyby albo między wycieraczką a szybą umieścić tekturę - to również zabezpieczy wycieraczki przed przymarzaniem. Zwróćmy również uwagę na płyn do spryskiwaczy - koniecznie wymieńmy go na zimowy.

5. Sprawdź światła

Sprawne światła zapewnią nam dobrą widoczność. Podczas codziennej eksploatacji pamiętajmy, by regularnie je oczyszczać, a przed sezonem upewnijmy się, że oświetlenie jest sprawne. Jeśli mamy wrażenie, że nie świeci odpowiednio, wyregulujmy je.



Na podstawie materiałów prasowych Skoda Polska

