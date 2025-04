Przed nami ulubiona pora roku wielu osób – lato, wakacje, czas urlopów i odpoczynku. Wszyscy chcemy w tym czasie wypocząć, jednak do zorganizowania sobie wycieczki każdy powinien podejść inaczej. Przecież każdy z nas ma inne potrzeby i oczekuje czego innego.

Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej oferty, zastanówmy się, na co możemy sobie pozwolić. Wysokość naszego budżetu urlopowego to nie jest jedyna rzecz, którą musimy wziąć pod uwagę. Inaczej podróżują single, inaczej rodzina dziećmi.

Przezorny zawsze ubezpieczony...

Osoby, które podróżują z małymi dziećmi, ludzie starsi, czy po prostu ludzie wyjątkowo przezorni, z pewnością wybiorą wycieczki typu first minute. Tego rodzaju oferty są zazwyczaj tańsze i nie posiadają wad ofert last minute. Kupując wycieczkę z półrocznym wyprzedzeniem, jesteśmy sobie w stanie wszystko dokładnie zaplanować i wybrać najlepszą dla nas opcję. Jest to ważne szczególnie w przypadku osób, które podróżują z dziećmi i nie mogą sobie pozwolić na żadne nieprzewidziane "atrakcje".

Oczywiście taka opcja ma swoje minusy - nigdy nie przewidzimy, jaka będzie sytuacja w kraju, do którego się wybieramy. Nie każdy z nas może też wyznaczyć sobie urlop z tak dużym wyprzedzeniem.

Może last minute?

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się oferty typu last minute. Ich głównym atutem jest cena - 7-dniowy pobyt w Turcji za niecałe 1000 zł czy w Grecji za 1300 zł wydaje się tak tani, że aż... nierealny. Zwróćmy jednak uwagę na to, że gdy biura podróży nie sprzedało wszystkich miejsc na określoną wycieczkę, korzystniej jest odzyskać przynajmniej część wkładu, niż płacić za pusty fotel w samolocie i pusty pokój w hotelu.

Są oczywiście pewne kwestie, z którymi musimy się liczyć, korzystając z takich ofert. Po pierwsze – wycieczki takiej nie kupimy z dużym wyprzedzeniem, będziemy więc mieli mniej czasu na kwestie logistyczne związane z wyjazdem. Po drugie – tego rodzaju okazje znikają na pniu, może się więc zdarzyć, że wycieczka, którą sobie wypatrzyliśmy, zostanie sprzedana, zanim zdążymy przemyśleć, czy na pewno chcemy wziąć w niej udział.

Taka forma zakupu wycieczki odpowiada singlom, parom lub grupom przyjaciół. Pamiętajmy też, że w świetle przepisów przysługują nam takie same prawa, jakbyśmy kupili wycieczkę w "normalnej" cenie. Organizator nie może więc zmienić warunków umowy bez wcześniejszego uzgodnienia tego z nami. Jeśli jakiś element wycieczki, np. standard hotelu, czy zaplanowane punkty programu, będą niezgodne ze wcześniejszymi ustaleniami, mamy pełne prawo do reklamacji. Często jednak musimy się liczyć z opcją overbookingu, czyli sytuacji, w której hotel zarezerwował miejsca dla większej ilości gości, niż jest w stanie przyjąć. Wtedy zostaniemy przeniesieni do innego hotelu.

