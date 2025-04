Zima to jeden z najtrudniejszych okresów dla wszystkich kierowców. Padający śnieg, śliskie drogi, zamiecie śnieżne i zaspy. To tylko cześć problemów jaka czeka na nich w tym okresie. Dzisiaj podpowiadamy wam jak poradzić sobie z jednym z problemów - pojawiającymi się na drodze zaspami.

1. Większość instruktorów zaleca pokonywanie takiej przeszkody na 1. lub 2. biegu. Prędkość, z którą porusza się samochód powinna być stała i nie za duża, by nie powodowała buksowania kół.

Taka jazda samochodem powinna zapewnić nam maksymalną możliwą przyczepność, o ile śnieg nie okaże się za głęboki i nie zatrzymamy się, samochód bez większych problemów powinien przeprawić się przez zaspę.

2. Tym razem kluczem do pokonania zaspy jest rozpędzony samochód, który dzięki swojej masie i nabranej prędkości powinien przejechać przez zaspę. Metoda ta może być skuteczna, ale jeśli zawiedzie, unieruchomiony samochód będzie dużo trudniej wydobyć ze śniegu.

Przede wszystkim nie reagujmy nerwowo, nie szarżujmy z gazem, nie kręćmy kołami we wszystkie strony. Najlepiej wyjść z samochodu, ocenić sytuację i wybrać strategię dalszego postępowania. Głębokość zaspy i jej długość dadzą nam informacje czy możemy jechać do przodu, czy lepiej wycofać się po śladach i szukać innej drogi.

„Samodzielnie możemy wyjechać z zaspy próbując rozbujać samochód przy użyciu biegu pierwszego i wstecznego. Przed próbą powinniśmy wyprostować koła, następnie na zmianę, delikatnie podjechać do przodu i na wstecznym do tyłu. Rozbujanie samochodu ma spowodować stworzenie przestrzeni, dzięki której w konsekwencji będziemy mogli odzyskać przyczepność i prędkość do opuszczenia zaspy”