Nie jest łatwo. Korki, stres, pośpiech… W ulicznym ruchu łatwo o chwilę nieuwagi i nieszczęście gotowe. A samochodów na polskich drogach wciąż przybywa. Dlatego tak ważne jest, żeby doskonalić swoją technikę jazdy i podnieść pewność siebie za kółkiem.

„Baba za kierownicą”

Mężczyźni lubią podawać to zdanie jako wytłumaczenie wielu sytuacji drogowych, które nie są po ich myśli lub w odniesieniu do manewrów w ich opinii niewłaściwych. Tymczasem prawda jest taka, że kobiety są lepszymi kierowcami. Według danych Instytutu Transportu Samochodowego kobiety jeżdżą bezpieczniej i bardziej odpowiedzialnie. Powodują 4 razy mniej wypadków niż mężczyźni!

Jak jeździć bezpieczniej?

Warto dobrze znać swój samochód i własne możliwości (i ograniczenia). Dobrze jest pracować nad swoimi umiejętnościami za kierownicą oraz mieć świadomość zagrożeń, które czekają na drodze. Dlatego redakcja POLKI.PL zaliczyła specjalny kurs jazdy prowadzony w ramach Arval Driving Academy. Tam przyswoiłyśmy sporo pożytecznej wiedzy i ćwiczyłyśmy ją w praktyce na torach jazdy.

O czym pamiętać, jeśli chcesz być dobrym kierowcą i bezpiecznie prowadzić samochód?

Myśl za kierownicą

O bezpieczeństwie trzeba pomyśleć zanim przekręcisz kluczyki w stacyjce. Regularnie sprawdzaj stan techniczny samochodu i rób przeglądy. Przed ruszeniem w drogę ustaw odpowiednio zagłówek - środek głowy powinien przylegać do środkowej części zagłówka. Ustaw fotel, kierownicę i lusterka.

Jedź płynnie

Badania przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wykazały, że słuchanie dynamicznej muzyki podczas jazdy sprawia, że jedziemy szybciej i ryzykowniej wykonujemy manewry na drodze. Najbezpieczniejsza jest płynna, rytmiczna jazda, z manewrami do przewidzenia przez innych uczestników ruchu.

Nie hamuj w ostatniej chwili

Dojeżdżasz do skrzyżowania, na którym świeci się czerwone światło? Zacznij hamować wcześniej silnikiem - redukując biegi. Również podczas wchodzenia w zakręt, naucz się odpowiednio hamować - zacznij już w czasie dojazdu do zakrętu, redukując bieg.

Ostre wciskanie pedału hamulca zachowaj na awaryjne sytuacje, np. gdy zaskoczy cię jakaś przeszkoda, której nie możesz ominąć i musisz zatrzymać się w jak najkrótszym czasie.

Nie prowadź po zarwanej nocy

To, żeby nie kierować samochodem po alkoholu, jest jasne i mamy nadzieję, że nie trzeba się na ten temat rozwodzić. Jednak okazuje się, że równie niebezpieczne jest wsiadanie za kierownicę po nieprzespanej nocy. Z danych AAA Foundation for Traffic Safety wynika, że gdy jesteśmy zmęczeni i niewyspani, zmniejszamy swoje bezpieczeństwo na drodze aż 15-krotnie. Jeśli spałaś krócej niż 4 godziny, masz percepcję porównywalną do osoby, która ma 1,2 promila alkoholu we krwi.

Pożegnaj szpilki

Buty na obcasach zostaw na inne okazje. Do prowadzenia samochodu wybieraj obuwie na płaskiej podeszwie - dzięki temu stopa ma odpowiednią przyczepność. W szpilkach pięta jest zawieszona w powietrzu, nie ma podparcia, co zmniejsza możliwość odczuwania nacisku przenoszonego na pedały. W butach na obcasie możesz też niechcący zablokować sobie nogę i masz ograniczone użycie pedału hamulca w awaryjnej sytuacji.

Jak wyjść z opresji na drodze?

A teraz miniszkolenie. Na drodze może cię spotkać mnóstwo niebezpiecznych sytuacji. Na dużo z nich nie masz wpływu - pogoda, zachowanie innych uczestników ruchu. Natomiast masz wpływ na swoje reakcje za kierownicą.

Co robić, gdy wpadniesz w poślizg?

Poznaj teorię i podstawowe zasady, które potem może uda ci się poćwiczyć za kierownicą.

W poślizg możesz wpaść nie tylko zimą, ale też podczas opadów deszczu, na mokrej i śliskiej nawierzchni.

Najważniejsze to:

zmniejsz prędkość,

jeśli samochód nie reaguje na skręty kierownicą, zdejmij nogę z gazu i delikatnie wyprostuj koła,

jeśli utracisz przyczepność na tylnej osi auta, wciśnij sprzęgło i skręć kierownicą w kierunku, w którym ucieka tył samochodu,

twoje auto nie ma systemu ABS - hamuj pulsacyjnie, aby nie zablokować kół.

