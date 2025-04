Francja to nie tylko kraj serów, wspaniałego wina i wykwintnej kuchni. To także kraina niebezpiecznych tunelów! Niestety bardzo długich i wąskich. Ich szerokość wynosi jedynie ok. 9 metrów.

Jak zachować się w tunelu?

Pod żadnym pozorem nie możemy w tunelu zatrzymywać się lub zawracać

Najczęściej dozwolona prędkość wynosi ok. 70 km/h i koniecznie należy jej przestrzegać.

Niezmiernie ważne jest także zachowanie odpowiedniej odległości od jadącego przed nami pojazdu. Zalecana odległość pomiędzy autami bywa oznaczona na jezdni. Jeśli jej nie ma, to za optymalną powinniśmy przyjąć 150 m.

Gdy wjeżdżamy do tunelu, włączmy światła mijania.

