Marka Škoda wprowadziła mnóstwo nowych rozwiązań, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla modeli z wyższych segmentów. Co ważne, nie tylko doskonale się prezentują, ale również są w pełni funkcjonalne i zapewniają bezpieczeństwo i komfort pasażerom. Škoda Fabia łamie zatem utarte schematy i wprowadza tak ważne udogodnienia dla kierowców również w samochodzie klasy B.

Jestem mamą, dlatego szczególnie zależy mi na tym, aby mój samochód bezpieczny, komfortowy i przyjazny dla dzieci. Dlatego właśnie, szukam nowoczesnych rozwiązań, które ułatwią i umilą podróżowanie mojej całej rodzinie - mówi redaktorka polki.pl

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zdarzyło wam się usłyszeć podczas wyprzedzania (szczególnie w godzinach szczytu) klakson innego samochodu? Czujność kierowcy jest wówczas wystawiana na próbę...

W trosce o bezpieczeństwo nowa Škoda Fabia wyposażona została w czujnik martwego pola - BLIND SPOT DETECT. Dzięki niemu, nie trzeba martwić się o złą ocenę prędkości nadjeżdżającego samochodu.

Owa funkcja poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy drogami wielopasmowymi i przy wyprzedzaniu, czyli to, na czym tak naprawdę każdej kobiecie (i rodzinie) powinno zależeć. System radarowy monitoruje ruch z tyłu i w pobliżu pojazdu, ostrzegając kierowcę wskaźnikami LED w bocznych lusterkach o obecności pojazdów w martwym polu lub o zbliżaniu się pojazdu z tyłu z dużą prędkością.

BLIND SPOT DETECT to nie jedyny przydatny asystent jazdy, który Škoda oferuje w nowej wersji Fabii, poprawiający bezpieczeństwo jazdy. Funkcja LIGHT ASSIST jest szczególnie przydatna podczas długich podróży. Automatycznie włącza i wyłącza światła drogowe oraz mijania. Zmniejsza w ten sposób ryzyko oślepienia innych użytkowników drogi. Gdy przednia kamera wykryje pojazdy zbliżające się z naprzeciwka lub jadące przed samochodem, system automatycznie przełączy światła z drogowych na mijania. Jest też funkcja wspomagania ruszania pod wzniesienia, czyli HILL HOLD CONTROL. Przyda się szczególnie na wymagającym i dość górzystym terenie.

Stylowe i przestronne wnętrze

Przy tworzeniu nowego wnętrza wykorzystano wysokiej jakości materiały. Mimo, że model Fabia może wydawać się dość niepozornym samochodem, wewnątrz kryje bardzo dużo miejsca. Długość Škody ma mniej niż cztery metry, ale bez problemu pomieści pięciu pasażerów, a także dziecięce foteliki. W bagażniku również znajdzie się miejsce na co najmniej 330 litrów bagażu (a po złożeniu tylnych siedzeń nawet 1150 litrów).

Model Fabia oferuje jeden z największych bagażników w swoim segmencie, co sprawia, że jest to idealny samochód zarówno do jazdy na co dzień, jak i na rodzinne wakacje.

Skoro mowa o stylu, Škoda zastosowała wewnątrz Fabii gustowne i praktycznie rozwiązania. Okrągłe wskaźniki przeprojektowano, dzięki czemu stały się bardziej czytelne. Wykorzystano nowe ozdoby i materiały o wyższej jakości, co dodatkowo potęguje wrażenie, że samochód pochodzi z wyższej klasy. W zależności od poziomu wykończenia, fotele są wyposażone w pokrycie z mikrofibry (Suedii) lub tkaniny, w jednym lub dwóch kolorach. Dostępne są nowe wzory tapicerek z kontrastowym szwem na panelach bocznych drzwi.

Wnętrze można oczywiście dowolnie personalizować. W ramach dostępnych opcji możemy pozostać przy pakiecie podstawowym, który będzie praktyczny dla całej rodziny, bądź uzupełnić kilka szczegółów o dodatki. Tradycyjne fotele da się wymienić na fotele sportowe z ozdobnym czerwonym kontrastowym przeszyciem. Jeszcze więcej opcji zyskamy w pakiecie Dynamic (czarne sportowe fotele z pokrowcem z Suedii/tkaniny i czerwonymi przeszyciami, wielofunkcyjna kierownica sportowa, ozdobne nakładki na pedały, sportowe zawieszenie, wnętrze Dynamic).

Škoda Fabia umili rodzinną podróż

Podczas podróży pasażerowie mogą łączyć się z systemem Infotainment Online, który udostępnia punkt dostępu Wi-Fi i umożliwia podłączenie do nawet dwóch tabletów przez system Škoda Media Command 2.0. Nowa Fabia ma w ofercie również uchwyt na tablet i dwa porty USB z tyłu, do ładowania smartfonów lub innych urządzeń.

Ten sam system multimedialny posiada usługę Škoda Connect, która umożliwia zdalne otwieranie i blokowanie drzwi za pomocą smartfona/smartwatcha lub poprzez dostęp sieciowy. Nigdy wcześniej niestosowanym rozwiązaniem w Fabii jest system multimedialny Swing Plus z ekranem o przekątnej 6,5 cala.

Każdy rodzic doskonale zna problem wkładanie wózka z brudnymi kołami do bagażnika… Wypranie maty do czystości czasami jest niemożliwe. Dlatego nie można zapomnieć o funkcjach Simply Clever w nowej Škodzie Fabii, które to ułatwią. Jedną z nich jest dwustronna mata w bagażniku: w razie potrzeby można użyć jej strony materiałowej lub drugiej, łatwiejszej do czyszczenia - gumowej. Osoby podróżujące chroni sześć poduszek powietrznych, a mocowania Isofix pozwalają na szybki i łatwy montaż dwóch fotelików dziecięcych.

Ponadczasowy design

Design nowej Škody Fabii jest tak naprawdę nie tylko nowoczesny, ale również dynamiczny. W charakterystycznej linii samochodu wprowadzono pewne modyfikacje. Zmianie uległy przednie oraz tylne zderzaki. Nowa Škoda Fabia została również wyposażona w światła LED do jazdy dziennej w standardzie.

Koła to jedna z tych rzeczy, które niemal natychmiast rzucają się w oczy. Stworzone ze stopów metali lekkich sprawiają, że nowa Škoda Fabia wygląda, jakby dosłownie płynęła po asfalcie. Te stylowe obręcze są dostępne są w rozmiarach od 15 do 18 cali. Można wybierać spośród aż dziewięciu wzorów kół z obręczami.

Największą zmianę widać jednak w przodzie samochodu, ponieważ przeprojektowano osłonę chłodnicy. Aż 15 kolorów sprawia, że można dowolnie personalizować nadwozie Škody Fabia. W wersji hatchback opcja Color Concept daje dodatkowo możliwość zamówienia dachu, słupków A, lusterek bocznych i opcjonalnych 16-calowych kół Vigo w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

Samochód przyjazny dzieciom i środowisku

Marka Škoda promuje oszczędne i wydajne silniki benzynowe. Dlatego, są to idealne samochody szczególnie dla rodzin z dziećmi. Oferta silników w Fabii obejmuje jeden silnik MPI i dwa trzycylindrowe silniki benzynowe TSI o pojemności 1,0 litra. Oba silniki TSI są teraz wyposażone w filtry cząstek stałych. Mają moc od 55 kW (75 KM) do 81 kW (110 KM) i spełniają najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin.

Wersja z najmocniejszym silnikiem 1.0 TSI o mocy 81 kW (110 KM) jest standardowo wyposażona w 6-biegową manualną skrzynię biegów. Producent proponuje jednak zainstalowanie opcjonalnie 7-biegowej skrzyni. Standardem w Škodzie Fabia jest natomiast pięciobiegowa manualna skrzynia biegów.

Dzięki nowej Skodzie Fabii dbasz więc o swoją rodzinę i środowisko naturalne. Lepszego rozwiązania wprost nie można sobie wymarzyć! :)

Materiał powstał we współpracy z marką Škoda.