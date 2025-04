Samodzielne zorganizowanie wakacji jest dzisiaj nie tylko bardzo łatwe, ale często też bardziej opłacalne niż skorzystanie z oferty biura podróży. Wystarczy dostęp do Internetu, by zarezerwować tani lot i wyruszyć na wymarzoną wycieczkę do dowolnego miejsca na świecie. Problem może pojawić się przy szukaniu niedrogiego hotelu, szczególnie gdy chce się spać w przyzwoitych warunkach. Na to jednak także jest rada – wystarczy przestrzegać kilku zasad, by szybko znaleźć tani i wygodny nocleg.

Reklama

1. Bookuj hotel z wyprzedzeniem

Choć oferty last minute bywają bardzo korzystne, to jednak czekanie do ostatniej chwili może być ryzykowne, zwłaszcza jeśli ma się już zarezerwowany lot. Za szukanie hotelu lepiej zabrać się zaraz po zakupie biletu lotniczego, by mieć jak największy wybór noclegów i najszerszą ofertę cenową. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy w podróż wybieramy się innym środkiem komunikacji. Im bliżej jest sezonu wakacyjnego, tym pozostaje mniej wolnych pokoi, szczególnie w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach.

2. Zbadaj w Internecie miejsce, do którego jedziesz

Zanim zaczniesz szukać hotelu, spróbuj znaleźć jak najwięcej informacji o danym miejscu, np. jak działa lokalna komunikacja, w której części miejscowości są dobre restauracje, jak i gdzie można spędzać czas itd. Na podstawie takich danych szybko zorientujesz się, czy Twój hotel musi być położony w centrum, czy blisko morza, czy może w pobliżu jakiejś innej atrakcji turystycznej.

fot. Pexels

3. Określ swoje wymagania dotyczące standardu noclegu

Oferta hotelowa jest bardzo zróżnicowana i warto wcześniej wiedzieć, czego się konkretnie szuka. Popularne wyszukiwarki hoteli pozwalają na określenie z góry pewnych kryteriów, co znacznie przyśpiesza i ułatwia znalezienie odpowiedniego zakwaterowania. Najważniejsze jest określenie standardu hotelu, ale dla niektórych mogą mieć znaczenie takie kwestie jak: dostęp do siłowni na miejscu, bezpłatny parking, niedrogie śniadania, czy specjalne udogodnienia dla dzieci.

4. Ofert szukaj na specjalnych portalach

Najlepiej korzystać z najpopularniejszych portali, które znane są w wielu krajach. Mają one najbardziej rozbudowaną ofertę i można za ich pośrednictwem w bezpieczny sposób dokonać rezerwacji. Ich zaletą jest także rozbudowany system kryteriów wyboru, a także dział z opiniami.

5. Bookuj taniej dzięki kuponom rabatowym

Kupony rabatowe dostępne są online i dzięki nim można znacznie obniżyć koszt noclegu. Warto na nie polować, bo można załapać się na zniżkę rzędu nawet 40% w najbardziej luksusowych hotelach.

6. Przystąp do programów lojalnościowych

Opłaca się to wtedy, jeśli często korzystasz z hoteli danej sieci. Wówczas za każdy pobyt doliczane są punkty, które potem można wymienić na zniżkę za kolejny nocleg np. w apartamencie zamiast w zwykłej dwójce.

Reklama

7. Dokładnie czytaj i sprawdzaj oferty

Dotyczy to opisów hoteli, które na portalach do rezerwacji mogą być nieco podkoloryzowane. Zawsze warto poświęcić chwilę, by przeczytać opinie gości o danym hotelu, a także wejść na stronę hotelu i sprawdzić, czy wszystkie informacje podane w ofercie na portalu się zgadzają.