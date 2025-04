„Naładuj akumulatory z Agnieszką Rylik” - to projekt edukacyjno - ekologiczny, którego celem jest szerzenie wiedzy z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami, w szczególności tymi najbardziej niebezpiecznymi dla środowiska, jakimi są akumulatory samochodowe.

Agnieszka Rylik - mistrzyni świata w boksie zawodowym, a prywatnie mama 9-letniej Marysi, została ambasadorką kampanii. Walczyła tym razem nie na ringu, ale w szczytnym celu, abyśmy byli eko i żyli eko! Pomagały jej w tym inne gwiazdy, które przybyły wczoraj na wielki finał akcji na PGE Narodowy i ładowały nasze wewnętrzne akumulatory.

fot. Paweł Wodzyński

Znalazły się wśród nich: Monika Miller, Maja Frykowska, Anna Popek, Anna Powierza, Ida Nowakowska, Ilona Felicjańska - Montana i Paul Montana, Madzia Wójcik i Oleh Riaszeńczew, Bracia Tyburscy, Mateusz Maga, Paula Tumala, Marta Tomczak, Patrycja Wieja, Magda Pyznar, Monika Mariotti, Dorota Michałowska, Klaudia Wiśniowska, Jarosław Jakimowicz, Piotr Zelt, Zygmunt Chajzer i inni.

To wyjątkowe przedsięwzięcie zorganizowała firma REMONDIS Electrorecycling, która na co dzień dba o edukację ekologiczną, a Partnerem Generalnym został wiodący producent akumulatorów samochodowych - Bosch Automotive. To na ich zaproszenie na PGE Narodowy przybyło kilkaset dzieci z Góry Kalwarii, Grodziska Mazowieckiego, Włocławka i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Miały one okazję odbyć wycieczkę po stadionie na trasie „Piłkarskie emocje” oraz wziąć udział w energetycznych konkurencjach sportowych.

fot. Paweł Wodzyński

Dla wszystkich zaśpiewała Cleo, a zatańczyli młodzi tancerze Mandaryna Dance Studio, w choreografii przygotowanej przez ich trenerkę - Martę „Mandarynę” Wiśniewską.

Przez zabawę uczymy dzieciaki, że warto być eko i warto być aktywnym. Duża część dzieci i młodzieży w Polsce unika lekcji WF-u, dlatego wymyślona przez nas formuła ma ich zachęcić do aktywności fizycznej.

Dodatkowo zwracamy uwagę na problem segregacji odpadów i fakt, że baterii i akumulatorów nie możemy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Problemem są w szczególności akumulatory samochodowe, zawierające ołów i kwas siarkowy. Dlatego tak ważne jest, aby zużyty akumulator trafił we właściwe miejsce i aby mógł zostać poddany recyklingowi. Dzisiaj w prawie każdej rodzinie jest co najmniej jeden samochód. Liczymy więc, że z tą wiedzą dzieci wrócą do domów, edukując dorosłych - mówiła Agnieszka Rylik.

