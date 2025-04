Odpowiedni płyn



Oczywiście o higienę intymną należy dbać każdego dnia. Jednak – latem z uwagi na wysoką temperaturę, a co za tym idzie – nadmierną potliwość niezbędne jest regularne podmywanie. Zdecydowanie lepiej od gorących kąpieli sprawdzą się rześkie prysznice.

Podczas miesiączki musimy pamiętać, aby przemywać miejsca intymne nawet kilka razy dziennie. W tym czasie wzrasta poziom pH pochwy, co sprzyja powstawaniu procesów chorobowych. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego żelu do higieny intymnej. Najlepiej sprawdzą się bezbarwne oraz bezzapachowe.

Bardzo dobrym wyborem wśród kosmetyków będzie płyn nawilżający, który myje, nadaje kwaśne pH, a także nawilża okolice pochwy. Warto zwrócić uwagę na markę Gentle Day, która w swojej ofercie ma delikatny płyn do higieny intymnej – w pełni dostosowany do potrzeb wszystkich kobiet. Nie zawiera sls, parabaenów, mydła, alergenów ługów oraz żadnych substancji zapachowych. W swoim składzie posiada kwas mlekowy oraz ekstrakty ziół.

fot. Materiały prasowe

Produkt został przetestowany dermatologicznie, a 99% składu pochodzi z roślinnych surowców. Idealnie sprawdzi się zarówno do skóry normalnej, jak i wrażliwej. Idealnie sprawdzi się także przy pielęgnacji całego ciała.

Chusteczki nawilżane



Prócz odpowiedniego płynu, szczególnie, podczas podróży dobrze mieć ze sobą chusteczki do higieny intymnej. Przydadzą się podczas korzystania z publicznej toalety oraz wielogodzinnej jazdy samochodem. Dzięki chusteczkom Gentle Day zyskamy czystość i komfort nawet w trudnych warunkach. To produkt, który powinien znaleźć się w torebce każdej kobiety.

Mają kilka zalet. Przede wszystkim są ekologiczne, bezzapachowe, nie zawierają alkoholu, parabenów, chloru oraz laurylosiarczanu sodu. Wykonane zostały z najwyższej jakości delikatnego włókna bambusowego, a także wzbogacone o ekstrakt z aloesu i witaminy E. To MUST HAVE podczas wakacji każdej kobiety. Dodatkowym plusem chusteczek, jest fakt, iż możemy użyć ich do twarzy i rąk. Przyniosą natychmiastową ulgę i przywrócą komfort w podróży.

fot. Materiały prasowe

Latem pamiętajmy o odpowiedniej pielęgnacji miejsc intymnych – najwyższej jakości produkty zapewni nam marka Gentle Day.

Artykuł powstał we współpracy z marką Gentle Day