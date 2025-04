Planujesz majówkę 2018? Mamy dla ciebie ściągawkę z najpiękniejszymi miejscami w Polsce, idealnymi na długi weekend! Podpowiadamy też, jak bezpiecznie przygotować się do wyjazdu.

1. Łeba

To klasyk, który sprawdza się zawsze, nawet jeśli pogoda nie do końca dopisze. Panująca tam cisza i malownicze widoki to idealne warunki do odpoczynku. A do tego, jak na Bałtyk, wciąż odpoczniemy tam za rozsądną cenę, szczególnie, jeśli zarezerwujemy noclegi kilka tygodni przed wyjazdem.

2. Dolina Chochołowska

Góry wiosną? To trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu, bo taki widok zapiera dech w piersi. My polecamy piękną Dolinę Chochołowską: to idealne miejsce dla miłośników przestrzeni, wspinaczki i natury.

3. Kazimierz Dolny

To miejsce ma niesamowitą atmosferę, więc nic dziwnego, że co roku ściągają tam tysiące (setki tysięcy!) romantyków. Ruiny zamku, klasyczny rynek, mnóstwo kamieniczek, grajków ze skrzypcami i pysznych restauracji. Do tego wspaniała Góra Trzech Krzyży z nadzwyczajnym widokiem, a także niewielka plaża wzdłuż Wisły. I jeszcze wąwozy jak z bajki. Tam na pewno odpoczniesz!

4. Krynica Zdrój

Jeśli marzysz o odpoczynku i pełnym relaksie to Krynica Zdrój będzie dla ciebie idealna! To także jedno z popularnych miejsc dla rodzic z dziećmi. Park linowy, basen, kolej linowo-terenowa na Górę Parkową, Muzeum Zabawek i Muzeum Nikifora to niektóre z atrakcji. Dla spragnionych wytchnienia Krynica oferuje lecznicze wody, które koją dolegliwości.

5. Szlak Orlich Gniazd

Tak nazywa się system kilkunastu średniowiecznych zamków, które niegdyś strzegły naszej południowej granicy. Szlak rozciąga się pomiędzy Krakowem a Częstochową i ciągnie się przez ponad 150 km. To idealne miejsce dla tych, którzy kochają historię, ruiny i piesze wędrówki. Widoki naprawdę zachwycają!

6. Kruszyniany

Nigdy nie słyszałaś tej nazwy? Musisz to nadrobić! W XVII wieku Kruszyniany to był polski ośrodek muzułmański, dziś to niewielka podlaska wieś, gdzie czas zatrzymał się w miejscu… Przyroda, niewielkie drewniane chaty, meczet i absolutny spokój - właśnie tego możesz spodziewać się po Kruszynianach.

Komfortowa majówka? To możliwe!

Wyjazd na majówkę to spore wyzwanie, które zaczyna się już w domu. Jedno z największych - jak się spakować, by wszystko pomieścić? Istnieje wiele teorii, w myśl których najlepiej spakować tylko najważniejsze rzeczy, a resztę zostawić w domu. Tylko z drugiej strony: po co się ograniczać? Škoda Octavia ma bagażnik o pojemności 610 litrów, więc zmieścisz tam wszystko (prawie wszystko).

Podróż samochodem na wymarzony weekend często wiąże się ze stresem i zmęczeniem. Kilka godzin w jednym aucie to dla niektórych koszmar, szczególnie jeśli podróżujecie z dziećmi, które już po 15 minutach się nudzą. Na szczęście przestronna i wygodna Škoda Octavia to komfort podróży, który docenią i ci więksi, i ci mniejsi pasażerowie.

Bezpieczeństwo to podstawa każdego wyjazdu

Kilka godzina za kółkiem, korki i upał. Nawet najlepszy kierowca może się rozproszyć. A co gdyby auto współpracowało z tobą i wspierało cię w podróży? To możliwe dzięki systemom bezpieczeństwa, jakie zastosowano w najnowszej Škodzie Octavii.

Auto wyposażone jest w:

czujnik martwego pola , który wykrywa auta niewidoczne w lusterkach, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo podczas zmiany pasa ruchu

, który wykrywa auta niewidoczne w lusterkach, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo podczas zmiany pasa ruchu asystent pasa ruchu , który pomaga utrzymać pojazd na wybranym pasie

, który pomaga utrzymać pojazd na wybranym pasie czujnik zmęczenia kierowcy - zawsze, gdy będziesz jechać poniżej 65 km/h, czujnik będzie ostrzegał przed zmęczeniem, a nawet zleci ci przerwę na kawę

- zawsze, gdy będziesz jechać poniżej 65 km/h, czujnik będzie ostrzegał przed zmęczeniem, a nawet zleci ci przerwę na kawę aktywny tempomat , który zachowuje bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego

, który zachowuje bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego hamulec antykolizyjny ,

, doświetlanie zakrętów,

system rozpoznający znaki drogowe,

asystent parkowania,

asystent wspomagający wyjazd z miejsca parkingowego