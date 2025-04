Dolina Stubai - jeśli na narty to tam



Dolina Stubai nazywana jest stolicą austriackiego Trolu. To bajeczne miejsce znajduje się na lodowcu Stubai, który gwarantuje śnieg aż do maja/czerwca. Mimo, że miejscowi narzekają na brak śniegu to i tak jest go wystarczająco. Ten największy region narciarski w Austrii zachęca do odwiedzin nie tylko zimą. Dolina oferuje gro atrakcji, z których można korzystać przez cały rok.

Uwaga! Polacy zaraz po Niemcach i Austriakach są najczęściej odwiedzającymi ten teren turystami. Dlatego można się tam czuć jak w domu.

Widok na Dolinę Stubai - fot. materiały prasowe

Doskonałe trasy narciarskie i snowboardowe, platformy widokowe (najwyżej położona znajduje się na wysokości 3211 m.n.p.m.), fantastyczne restauracje i wyjątkowe hotele. Do tego trasy do nart biegowych i spacerów między pięknymi, alpejskimi szczytami.

Na miłośników zimowego wypoczynku w Dolinie Stubai czekają również trasy saneczkowe, lodowiska, grota lodowa na lodowcu, najnowocześniejsza w Europie kolejka górska (trójlinowa kolejka gondolowa 3S Eisgratbahn), wieczorne imprezy, multimedialne show i zaledwie chwilę drogi do niepowtarzalnego Innsbrucku. A do tego miejsca na piesze wędrówki i wspinaczkę. Czy można chcieć czegoś więcej?

Najnowocześniejsza w Europie kolejka z gondolami na 24 osoby. Inwestycja kosztowała region aż 65 milionów euro. Robi wrażenie! - fot. mat. prasowe

Atrakcją aktualnego sezonu jest również wielkie, multimedialne show GAIA – Stubai Mother Earth. Odgrywane na stoku w Neustift przedstawienie robi ogromne wrażenie. Taniec wyreżyserowany przez słynnego choreografa Enrique Gasa Valgę, mappingi na śniegu, fajerwerki i wyczyny uzdolnionych narciarzy i snowboardzistów. A do tego konie, motocykle i skutery śnieżne - robi wrażenie!

Jak dostać się do Doliny Stubai

Dostać się tam można również samochodem. Z Warszawy jest to odległość ok. 1200 km. Jednak po drodze można odwiedzić między innymi Drezno i Norymbergę. Opcją jest również wycieczka przez Czechy, jednak niemiecka trasa jest zwyczajnie szybsza - mimo, że dłuższa. Można się tam również dostać samolotem. Dolina znajduje się ok. zaledwie 20 minut samochodem od Innsbrucku i 1,5 godziny od Monachium. Dobra komunikacja i piękne widoki skłaniają jednak do trasy samochodem. Warto!

Dolina Stubai - co robić?

Grota lodowa wydrążona w Lodowcu Stubai - fot. mat. prasowe

Lodowiec Stubai uznawany jest za największy lodowcowy teren narciarski w kraju. Składa się on z 4 największych ośrodków: Lodowiec Stubai (Stubaier Gletscher), Schlick 2000, Elfer i Serles. Dlatego narciarze na każdym poziomie umiejętności znajdą coś dla siebie. Ponad 100 km tras robi wrażenie. A do tego Stubai oferuje strefę snow park dla snowboardzistów i nie tylko. A ci, którzy chcą podziwiać piękno natury, mogą wybrać się do lodowej jaskini, która wydrążona jest w lodowcu. Mogą również wjechać kolejką na najwyższy szczyt i dostać się, za pomocą schodów na platformę widokową.

Platforma widokowa - Lodowiec Stubai - fot. mat. prasowe

Wieczorem zaś można skorzystać z jednej z 12 tras saneczkowych i na oświetlonym stoku oddać się całkowitemu szaleństwu. Dolina Stubai to również doskonałe miejsce na doznania kulinarne. Restauracje w Dolinie, jak i te na lodowcu zasługują na uznanie. Restauracja Schaufelspitz znajduje się na wysokości 2900 m.n.p.m. Szefem kuchni jest tam David Kostner, który oferuje wyborne potrawy inspirowane lokalnymi tradycjami. Nagradzana restauracja oferuje siedzenia nie tylko w środku, ale i na tarasie z wybornym widokiem. Świetne jedzenie jest również w restauracji hotelu Happy Stubai (Neustift) - sprawdzone na własnej skórze!

Taras widokowy Restauracji Schaufelspitz - fot. mat. prasowe

Atrakcje - Dolina Stubai i okolice

Będąc już na miejscu koniecznie trzeba odwiedzić Innsbruck. Miasto z piękną historią i wspaniałymi okolicznościami przyrody ściąga tłumy turystów niemal przez cały rok. Miasto, które jest stolicą Tyrolu zyskało popularność dzięki Habsburgom, którzy tam w XV wieku przenieśli dwór cesarski.

Miasto jest niewielki i najważniejsze atrakcje można obejrzeć w ciągu jednego dnia. Najważniejszą budowlą Innsbrucku jest pałac Hofburg. Tam można obejrzeć słynny portret Cesarzowej Sisi i np. tron, na którym zasiadała Cesarzowa Maria Teresa.

W mieście warto odwiedzić również stary rynek - tam zobaczymy słynny Złotych Dach i hotel Goldener Adler, który jest najstarszym hotelem w mieście. A przez setki lat swojego istnienia gościł niezliczoną liczbę słynnych postaci takich jak Goethe, czy Mozart.

W mieście znajduje się również kilka wartych odwiedzenia muzeów (przede wszystkim Ferdinandum), a także Munding Cafe - najstarsza w Innsbrucku kawiarnia otwarta w 1809 roku. Ostatnim punktem wycieczki powinna być słynna skocznia narciarska zaprojektowana przez Zahę Hadid, na której odbywają się konkursy Czterech Skoczni.