Fiat Tipo - innowacyjna koncepcja kontynuująca tradycję Fiata w kluczowym segmencie aut na rynku - został po raz pierwszy przedstawiony publiczności w dniu 26 stycznia 1988 roku.

Samochód został zaprojektowany przez międzynarodowy zespół składający się z ponad 2000 ekspertów, a prace projektowe trwały ponad trzy lata.

W 2017 roku Fiat Tipo był niekwestionowanym liderem segmentu C we Włoszech, z udziałem w rynku na poziomie 20,7% z ponad 180 000 egzemplarzy sprzedanych w regionie EMEA, w tym w Polsce bez mała 8500 sztuk.

Drugi rok z rzędu Fiat Tipo jest modelem o najwyższym tempie wzrostu w segmencie C w Europie.

Fiat Tipo, zawsze wierny swojej 30-letniej historii, umocniony sukcesem w kluczowym segmencie C, w którym Fiat od zawsze był liderem, stanowi doskonałą odpowiedź na współczesne i przyszłe wyzwania rynku.

Premiera Fiata Tipo miała miejsce 26 stycznia 1988 roku. Model był spadkobiercą Fiata Ritmo, który z kolei zastąpił Fiata 128. Począwszy od modelu 1100, średniej wielkości samochody Fiata zmotoryzowały nie tylko włoskie rodziny, ale przyczyniły się także do rozwoju społecznego, gospodarczego i technologicznego we Włoszech i Europie. Od samego początku okazały się być idealnym wyborem dla wielu młodych przedsiębiorców oraz rodzin szukających praktycznego, nowoczesnego i eleganckiego produktu.

Trzydzieści lat temu, ówczesny Fiat Tipo był naprawdę innowacyjnym modelem. Inżynierowie Fiata zaprojektowali samochód świetny w prowadzeniu, oferujący bezkompromisowe osiągi, komfort i bezpieczeństwo, skupiając się, jak nigdy dotąd, na ergonomii. Tipo wyróżniało się precyzyjną konstrukcją, w której zastosowano innowacyjne technologie i wysokiej jakości materiały, gwarantujące niezawodność i jakość. Samochód został doceniony za swoją funkcjonalność, prostotę i charakter.

Współczesny Fiat Tipo przejął te cechy, podążając za duchem swojego poprzednika. Model stanowi jedyne w swoim rodzaju połączenie technologii, solidności i użyteczności, które podbiło segment C swoją praktycznością i funkcjonalnością. Tipo był jednym z najlepiej sprzedających się samochodów w 2017 roku we Włoszech i liderem segmentu C z udziałem w rynku na poziomie 20,7%. Samochód wybrało ponad 180 000 kierowców w regionie EMEA. Ponadto, drugi rok z rzędu jest to model o największej dynamice wzrostu w Europie. Także w Polsce Fiat Tipo przebojem wdarł się na listy sprzedaży, stając się z miejsca najchętniej wybieranym modelem Fiata (8436 szt. w 2017 r.) i zdobywając serca polskich kierowców, plasując się na drugim stopniu podium na rynku w klasie aut kompaktowych wśród Klientów indywidualnych.

Funkcjonalność i innowacja

W dniu 30. urodzin modelu, możemy porównać charakterystyczne cechy Fiata Tipo z 1988 roku z tym współczesnym. Nieprzypadkowo, nowy Tipo dumnie nosi nazwę swojego pierwowzoru, z którym dzieli tego samego ducha i DNA. Jeśli chodzi stylistykę, Tipo jest wyrazisty, innowacyjny i dopracowany w szczegółach. Jest najlepszy w swojej klasie pod względem przestronności wnętrza, zapewniając komfort i funkcjonalność.

Fiat Tipo wyróżnia się wyrazistym wyglądem, dzięki czemu jest zauważalny na drodze. Charakteryzuje go design, który łączy poszczególne elementy za pośrednictwem naturalnych i płynnych linii wyrażających dynamikę, która jest wyraźnie widoczna we wszystkich trzech odmianach modelowych. Opływowa i aerodynamiczna linia jest cechą wspólną dla współczesnego modelu i jego poprzednika. Warto wspomnieć o wersji pięciodrzwiowej - tej, która od razu przywodzi na myśl Tipo z 1988 r.- i wyróżnia się dużą klapą zapewniającą wygodny dostęp do pojemnego, 440-litrowego bagażnika (550-litrowego w wersji kombi). Tylna klapa stanowiła innowację również 30 lat temu i została wykonana ze specjalnego, lekkiego, odpornego na korozję tworzywa.

Zarówno wczoraj, jak i dziś, przyciągająca wzrok elegancka linia nadwozia została połączona ze stylowym wnętrzem zaprojektowanym tak, by zapewnić praktyczność, prostotę i funkcjonalność. Formuła ta, mocno zakorzeniona w DNA marki, zawsze wyróżniała samochody Fiata w segmencie C.

Kompletna rodzina w prostej gamie

Fiat Tipo z 1988 roku został wykonany na jednej z pierwszych platform modułowych, która wyprzedzała koncepcję rodziny wyrażoną przez dzisiejsze Tipo i jego trzy wersje. Jego podwozie było bazą dla innych modeli Fiata, takich jak na przykład Fiat Tempra, oferujący zarówno wersją sedan, jaki i kombi. Trzydzieści lat później, Fiat Tipo sedan, Fiat Tipo hatchback i Fiat Tipo kombi są odpowiedzią Fiata na nowe potrzeby Klientów i nowe trendy zakupowe oparte na świadomym i pragmatycznym wyborze. Wszystkie wersje Fiata Tipo mogą spełnić oczekiwania różnych nabywców: rodzin, par, osób w różnym wieku, i młodszych, i starszych.

Wyróżniający się oryginalnym wyglądem Fiat Tipo, we wszystkich jego wersjach cechuje się dynamicznym stylem i silnym charakterem. Prostota w wyborze oznacza dla Klienta przejrzystą gamę jednostek napędowych i poziomów wyposażenia, skierowanych do konkretnych odbiorców - także i tu, prosta i linearna logika gamy jest kolejnym podobieństwem do modelu sprzed 30 lat.

Fiat Tipo pierwszej generacji zadebiutował w 1988 roku z pięcioma silnikami benzynowymi i diesel mogącymi zaspokoić wszystkie potrzeby ówczesnego rynku i dwoma poziomami wyposażenia. Celowo zdecydowano, aby zrezygnować z wszystkich innych wyróżniających cech i podkreślić innowację i dojrzałość modelu za pomocą jego prostej nazwy: „Tipo".

Od Fiata Tipo „Digit" po UconnectTM 7"

W najlepszym włoskim stylu Fiata wszystkie warianty rodziny Tipo mają liczne, pomysłowe rozwiązania ułatwiające życie tym, którzy w nim zasiądą zarówno w roli kierowcy, jak i pasażera. Dowodem tego jest bogate wyposażenie standardowe - na przykład dostępność innowacyjnego systemu UconnectTM HD LIVE z dotykowym, 7" ekranem o wysokiej rozdzielczości oraz ekranem pojemnościowym, który umożliwia nawigowanie typu „pinch&swipe", czyli podobne do korzystania z nowoczesnych tabletów. Dostępny jest również Uconnect Link, czyli Apple CarPlayTM i Android AutoTM, umożliwiający kierowcy korzystanie w samochodzie ze swojego iPhone'a lub smartphone'a w sposób najbardziej intuicyjny.

Już w 1988 r. Tipo wywoływało entuzjazm swoimi nowoczesnymi i funkcjonalnymi innowacjami technologicznymi: elektroniczne wskaźniki cyfrowe w wersji wyposażenia „Digit" były wbudowane w specjalnie zaprojektowany zestaw wskaźników połączony z deską rozdzielczą. Cyfrowe wskaźniki oferowane w tym wyposażeniu były bardzo nowoczesne pod względem funkcjonalności i ergonomii oraz zapewniały doskonałą czytelność.

Fiat Tipo został zaprojektowany przez międzynarodowy zespół składający się z ponad 2000 osób, który pracował ponad trzy lata, w trakcie których pokonano ponad 8,7 milionów kilometrów w najbardziej ekstremalnych warunkach klimatycznych i drogowych, aby zaoferować rodzinę samochodów gotowych do sprzedaży w ponad 50 krajach regionu EMEA. Wysiłki te zostały nagrodzone przez rynek wyjątkowymi wynikami sprzedaży modelu.