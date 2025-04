Na zdrowie!

Każdy rodzic wie, ile pracy z jego strony potrzeba, by zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka na wspólnych wakacjach. Mały podróżnik jest bowiem narażony na szereg niebezpieczeństw, które wiążą się z jego młodym wiekiem, ruchliwością i odpornością. Podobnie jest, gdy wysyłamy dziecko na kolonie lub obóz - to, że oddajemy malca pod opiekę wykwalifikowanego personelu, nie oznacza, że wcześniej nie musimy robić nic, by było bezpieczne. Wręcz przeciwnie. Co powinien więc załatwić rodzic przed wyjazdem malca na wyczekiwane wakacje?

W drodze z maluchem

Jedziesz samochodem z małym dzieckiem. Maluch wciąż płacze, a Ty masz ochotę rozpłakać się razem z nim. Taki koszmar podróży przeżywa wielu młodych rodziców. Niepotrzebnie. Wczucie się w potrzeby dziecka i przestrzeganie kilku żelaznych zasad sprawi, że podróż z maluchem stanie się przyjemnością. Przeczytaj więc, o czym nie należy zapomnieć podczas wyjazdu i co zapewnić dziecku w samochodzie, by było szczęśliwe i nie płakało.

Higiena w drodze

Nawet dorosłemu trudno jest czasem zadbać o higienę w podróży - tym bardziej nie jest to łatwe w przypadku dziecka. Gdy nie mamy dostępu do bieżącej wody czy miejsca, gdzie można przewinąć malucha, jesteśmy skazani na wilgotne chusteczki, żele antybakteryjne i żele do mycia rąk bez użycia wody. Miejsc do przewijania musimy natomiast szukać w przydrożnych restauracjach i barach szybkiej obsługi - w wielu z nich znajdziemy osobne pomieszczenie, w których spokojnie możemy zmienić dziecku pieluchę.

Mamo, nudzi mi się!

Ilu z nas słyszało to zdanie od swojego dziecka? Znudzony malec staje się marudny i nieznośny. W pociągu czy samochodzie, gdzie jego możliwości ruchu są ograniczone i jedyne, co można robić, to wyglądać przez okno lub spać, dzieci bardzo się męczą. To jednak pozory, że w takich miejscach niewiele można robić - zaproponuj dziecku posłuchanie audiobooka, pogranie w gry lub porysowanie. Zadbaj też o jego komfort i zabierz z domu np. wygodną poduszkę.

Apteczka dla dziecka

W poradniku "Apteczka dla malucha" znajdziesz punkt po punkcie najważniejsze elementy wyposażenia apteczki dla malca. Co powinno się w niej znaleźć? Co spakować? O czym nie należy zapomnieć? Czy warto wykupować ubezpieczenie i polisę przed wyjazdem?

