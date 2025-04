W 1962 r. malutki samochód Peel P50 wyprodukowała malutka firma Peel Engineering, mieszczące się na równie malutkiej wyspie Man w Anglii. Był to wtedy najmniejszy samochód dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

Reklama

Mikroskopijne autko wszystko miało pojedyncze: jedno siedzenie, jedne drzwi, jeden reflektor, jedną wycieraczkę, jeden fotel a nawet jedno tylne koło (jedno z trzech dodajmy). Długość nadwozia wynosiła 134 cm, wysokość 132 cm, a szerokość 99 cm.

Peel P50 był napędzany silnikiem (a właściwie silniczkiem) DKW o pojemności 49 cm3 i mocy 4,2 KM, co pozwalało na podróżowanie z prędkością 61 km/h. Co ciekawe samochód nie miał biegu wstecznego, tak więc aby zawrócić, należało z niego wyjść i przestawić go w stronę przeciwną.

Równie mała była skala produkcji Peel P50. Produkcja trwała tylko przez cztery lata (1962-65) i wynosiła tylko 120 sztuk, z czego do dzisiaj przetrwało zaledwie 48.

Po latach dwóch przedsiębiorców - Faizal Khan i Gary Hillman - kupili Peel Engineering i wznowili produkcję replik P50.

Reklama

Samochód wystąpił w jednym z najbardziej popularnych programów motoryzacyjnych świata Top Gear, którego prowadzący Jeremy Clarkson dojechał nim do pracy w centrum Londynu, po czym wjechał do windy i poruszał się po korytarzach BBC.