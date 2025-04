O kobietach za kółkiem krąży wiele mitów. Niektórzy mężczyźni twierdzą, że jesteśmy nieuważne i jeździmy nieprzepisowo. Z badań wynika jednak, że to właśnie płeć piękna zachowuje się za kółkiem dużo bezpieczniej i kulturalniej.

Postanowiłyśmy zapytać eksperta - Filipa Raszewskiego z Auto Szkoły ŠKODA, jak zadbać o bezpieczeństwo na drodze, a także o to, czy jazda w szpilkach jest dopuszczalna.

Jak dbać o bezpieczeństwo za kierownicą?

Filip Raszewski: Temat bezpieczeństwa jest bardzo szeroki. Są setki elementów, na które powinniśmy zwrócić uwagę, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko kolizji i jej negatywnych skutków. Stan techniczny pojazdu, pakowanie bagażu i unikanie przewożenia luźnych przedmiotów w przestrzeni pasażerskiej. Najważniejszy jest natomiast łącznik między kierownicą, skrzynią biegów i pedałami – kierowca i jego wyobraźnia. Pamiętajmy, aby dobrze usiąść za kierownicą, ponieważ bez tego nie da się prawidłowo obsłużyć pojazdu w sytuacji awaryjnej. Kolejną sprawą jest przestrzeganie przepisów, kultura jazdy oraz unikanie ryzykownych manewrów na drodze. Pamiętajmy, że każdy z użytkowników ruchu drogowego ma na celu bezpiecznie dotrzeć do celu. Dlatego powinniśmy sobie na drodze wzajemnie pomagać. Musimy wyłączyć z ruchu drogowego zupełnie niepotrzebny element rywalizacji. Ulice to nie tor wyścigowy, musimy mieć świadomość tego, na jak ogromne niebezpieczeństwo narażamy siebie oraz innych podejmując niepotrzebne ryzyko na drodze. Starajmy się możliwie najmocniej skupić na prowadzeniu pojazdu i obserwacji drogi. Wyrzućmy z głowy inne tematy. Unikajmy także rozpraszaczy takich jak telefony komórkowe. Z roku na rok mają one coraz większy udział w statystykach wypadków i kolizji drogowych.

Jaką rolę odgrywa w tym obuwie i czy jazda w szpilkach jest bezpieczna?

W niewłaściwym obuwiu nie będziemy w stanie poprawnie zahamować awaryjnie. Może to wydłużyć drogę hamowania, a chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele na drodze mogą znaczyć 2 metry. Skuteczne działanie może pozwolić całkowicie uniknąć zderzenie lub co gorsza potrącenia pieszego. W niektórych przypadkach obuwie może nam w ogóle uniemożliwić hamowanie. Wyobraźmy sobie sytuacje, kiedy złamany obcas dostaje się pod pedał hamulca. Dlatego zdecydowanie odradzam jazdę w szpilkach, ale także w klapkach, japonkach itp. Wiadomo, że Panie chcą się pięknie prezentować, ale w samochodzie zawsze warto posiadać sportowe obuwie do prowadzenia pojazdu.

Jakie obuwie jest więc najlepsze dla kierowcy?

Obuwie sportowe z niezbyt grubą podeszwą, aby dobrze czuć pedał gazu, hamulca i sprzęgła. Takie, które zapewnia trzymanie pięty.

Dlaczego warto skorzystać z Autoszkoły w Poznaniu? Czego możemy się w niej nauczyć w kwestii bezpieczeństwa?

W ŠKODA Auto Szkoła dowiemy się bardzo wielu elementów związanych z bezpieczeństwem. Możemy przeżyć kontrolowane dachowanie, sprawdzić na własnej skórze jak niewielka różnica w prędkości wpływa na odczucia siły uderzenia, a także dowiedzieć się, z jaką siłą w momencie zderzenia uderzy w nas telefon komórkowy, butelka wody czy pasażer siedzący na tylnej kanapie i niezapięty w pasy. Nauczymy się poprawnie siadać w samochodzie oraz sprawdzimy czy pozycja za kierownicą ma znaczenie podczas wykonywania dynamicznych manewrów na drodze. Ćwiczenia, jakie są przewidziane na szkoleniu, mają na celu odwzorować różne sytuacje drogowe takie jak omijanie przeszkody czy jazda w zakręcie. Doświadczymy również poślizgów. Zarówno podsterownego jak i nadsterownego, który u wielu kierowców budzi spore emocje, ponieważ jest to sytuacja, w której auto jedzie bokiem. Trener, w trakcie szkolenia, będzie zwracał uwagę na wady i zalety różnych reakcji na pojawiający się poślizg i pokaże jaki wpływ na zachowanie samochodu ma prędkość oraz ile kilometrów na godzinę stanowi różnice. Bardzo cenna jest w ogóle możliwość sprawdzenie, w bezpiecznych warunkach, jak zachowa się samochód w różnych sytuacjach oraz w zależności od tego, co zrobi kierowca. Istotnym elementem szkolenia jest także obcowanie z nowoczesną technologią. W ŠKODA Auto Szkoła do jazdy uczestnicy otrzymują nowe modele marki wyposażone w najnowsze systemy bezpieczeństwa, a Trenerzy pokazują działanie systemów bezpieczeństwa oraz podpowiadają jak maksymalnie wykorzystać potencjał samochodu.

Z jakimi problemami lub obawami przychodzą na kursy kobiety?

Panie, pojawiające się u nas na szkoleniach, bardzo często są wysyłane przez swoich partnerów. Nierzadko kończy się tak, że później i darczyńcy tych szkoleń meldują się na naszych matach poślizgowych za sprawą swoich kobiet. Dziewczyny często przychodzą z przeświadczeniem, że wiele rzeczy za kółkiem robią źle. Jest to spowodowane krytyką ze strony panów, że nie tak skręcają, zbyt często wciskają sprzęgło czy za blisko kierownicy siedzą. Potem na szkoleniu okazuje się, że wiele negatywnych komentarzy w ogóle nie powinno mieć miejsca, a panie bardzo dobrze radzą sobie za kierownicą, także ze względu na to, że bez oporów wdrażają wskazówki przekazywane przez Trenera. Inną sprawą jest też fakt, iż kobiety często nie czują prędkości oraz nie zdają sobie sprawy z zagrożeniem jakie się z nią wiąże. Dlatego dobrze, że trafiają do nas, aby podnieść swoją świadomość i częściej zwracać uwagę na prędkościomierz.

Czy łatwo jest szkolić nowych kierowców?

Jeżeli chodzi o doskonalenie techniki jazdy to młody, świeży kierowca jest dużo lepszym materiałem do pracy niż doświadczony weteran kierownicy. Młodzi kierowcy nie mają złych nawyków. Trzeba tylko wskazać mu odpowiednie zachowania i pokazać mechanizmy, jakie występują w czasie jazdy. U doświadczonych kierowców trzeba jeszcze wyeliminować złe nawyki. To jest zdecydowanie bardziej mozolna praca, zwłaszcza dla samych kierujących.

Jakie rady ma Pan dla osób, które uczą się jeździć samochodem?

Warto poszukać dobrego OSK. Nie patrzeć tylko przez pryzmat ceny, ponieważ, jak w wielu innych przypadkach, jest to tylko pozorna oszczędność. Od samego początku musimy zyskiwać dobre nawyki, ponieważ dużo trudniej jest się oduczyć złych przyzwyczajeń. Nie bójmy się również zmienić instruktora lub nawet OSK, jeśli jazda bardzo nas stresuje lub nie jesteśmy zadowoleni z zaangażowania bądź wiedzy jaką przekazuje nam instruktor.

Dziękujemy bardzo!

Technika jazdy i sprawne auto...

... to bezpieczeństwo na drodze. Na jaki model wart się zdecydować? Wiele Ośrodków Szkolenia Kierowców stawia na samochody marki ŠKODA. Dlaczego? W końcu to lider bezpieczeństwa i niezawodności.

Nowością w ofercie, ale i jednym z najbardziej cenionych i komfortowych modeli jest ŠKODA Superb. Czym wyróżnia się to auto?

Odświeżony SUPERB otrzymał najnowszą wersję tempomatu, który wykorzystuje obrazy z kamery umieszczonej na przedniej szybie oraz dane z systemu nawigacji, służące do wykrywania ograniczeń prędkości i łuków, a także automatycznie dostosowuje prędkość jazdy.

Auto posiada również EMERGENCY ASSIST, czyli funkcję nadzoru kierowania samochodem, która włącza się w przypadku, gdy kierowca przez dłuższy czas nie wykazuje żadnej aktywności, automatycznie kierując samochód na pobocze i zatrzymując go w trybie awaryjnym.

Auto wykorzystuje SIDE ASSIST, który wykrywa pojazdy znajdujące się w odległości aż do 70 m.

Nowoczesny układ wspomagania hamowania awaryjnego FRONT ASSIST z proaktywnym systemem ochrony przechodniów.

Wyświetlając odpowiedni komunikat na desce rozdzielczej oraz poprzez powiadomienie dźwiękowe, ostrzega on przed potencjalną kolizją, jednocześnie na początku łagodnie aktywując hamulce oraz automatycznie zmniejszając prędkość pojazdu, a w sytuacji awaryjnej natychmiast zatrzymując go.

Nowoczesne reflektory Full LED matrix oferują możliwość dostosowania trybów oświetlenia dla różnych sytuacji na drodze i warunków pogodowych.

Materiał powstał z udziałem marki ŠKODA.