Wiele razy zastanawiałaś się jak właściwie jest z tym biletem dla dziecka? Czy dziecko, które ma 2 lata już go potrzebuje? Postaramy się rozwiać wszystkie wasze wątpliwości związane z tym tematem.

Czy małe dziecko potrzebuje biletu lotniczego?

Dzieci do 2 roku życia

Zwane infant w terminologi lotniczej, muszą być zgłoszone przy rezerwacji biletu. Za takie malucha będziemy musieli zapłacić ok. 20% ceny zwykłego biletu. Jednak jedynie pod warunkiem, że dziecko podróżuje na kolanach rodzica lub opiekuna. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa jedna osoba może podróżować z jednym dzieckiem do 2 roku życia.

Dzieci od 10 do 12 lat

Starsze dzieci również mają zniżki na bilety lotnicze. Jednak dla nich trzeba zarezerwować już osobny bilet a rabaty są już znacznie mniejsze.

Ułatwienia ze strony lotniska

Podróżując z małym dzieckiem można liczyć także na ułatwienia ze strony lotniska. Najczęściej rodzice mogą skorzystać ze specjalnego pokoju gdzie spokojnie nakarmią i przewiną malca. W wielu miejscach można znaleźć automaty z produktami dla dzieci: pieluchami, kosmetykami itp. Dodatkowo w toaletach znajdują się przewijaki. Mało tego często rodzice z małymi dziećmi mogą liczyć na szybszą odprawę check-in przy lotach czarterowych.

Czy dziecko potrzebuje ubezpieczenia turystycznego?

Wprawdzie ubezpieczenie nie jest prawnie wymagane, jednak z pewnością warto je mieć. Podróż lotnicza, szczególnie międzynarodowa, nawet przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa, jest dla dziecka dużą zmianą i może powodować stres. Bywa, że wywołuje dolegliwości np. żołądkowe. W przypadku małych dzieci nie należy ich bagatelizować, zawsze wskazana jest konsultacja z lekarzem. A szukanie go na własną rękę w obcym kraju wcale nie jest łatwe.

W wakacje prawdopodobieństwo choroby czy wypadku dziecka drastycznie się zwiększa. Jak wynika ze statystyk, aż 4 na 10 interwencji w lipcu i sierpniu dotyczy ubezpieczonych poniżej 18 roku życia.

Na podstawie materiałów prasowych Mondial Assistance