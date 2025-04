Zdaniem Beaty Pawlikowskiej Festiwal Kwitnących Wiśni w Japonii jest jednym z 10 wybranych przez nią cudów świata. Zastanawiasz się, jak wygląda niebo otulone biało-różowymi kwiatami i dlaczego jest uważane przez znaną podróżniczkę za jedno z najpiękniejszych miejsc na naszym globie? Posłuchaj opowieści i zobacz zdjęcia z wyprawy Beaty Pawlikowskiej!

Co się dzieje podczas Festiwalu Kwitnących Wiśni w Japonii?

Wydaje ci się, że Japończycy lubią jeść wiśnie? Otóż nie :) Drzewa, które kwitną w trakcie festiwalu w Japonii w ogóle nie dają owoców.

Podczas Hanami (bo tak nazywa się Festiwal Kwitnących Wiśni) nie chodzi zatem o to, by radować się na myśl o wiśniowych plonach, a jedynie świętuje się piękno kwitnących na biało-różowo, drobnych kwiatów (nazywanych w Japonii SAKURĄ).

Hanami to olbrzymie przedsięwzięcie, które co roku ściąga do Japonii miliony turystów. Drzewa wiśniowe, które są podziwiane w trakcie festiwalu, tworzą swoiste baldachimy nad np. ścieżkami w parku czy na wzgórzach w Yoshino. Jest tam posadzonych ok. 30 tysięcy drzew, które kwitną niemalże w tym samym czasie. Wyobraźcie to sobie. Niesamowity widok, prawda?

Złoty tydzień w Japonii (od 29.04 do 05.05)

Złoty tydzień to czas, w którym najlepiej pojawić się w Japonii. Dlaczego? A no dlatego, że właśnie w tym czasie kwitną drzewa wiśniowe.

Jeśli wybierasz się zatem do Tokio pamiętaj, że w tym terminie możesz mieć problem z zarezerwowaniem hotelu, ceny w restauracjach będą na pewno wyższe (pamiętajmy, że i tak Japonia należy do najdroższych krajów na świecie), a na ulicach będzie bardzo tłoczno. Wszystko dlatego, bowiem w trakcie Złotego Tygodnia wielu Japończyków bierze urlop i przyjeżdża do miasta, by móc podziwiać Hanami.

Co jada się podczas Festiwalu Kwitnących Wiśni?

Myślisz, że w trakcie festiwalu Japończycy siadają pod drzewem i rozmyślają nad swoim życiem? Nic bardziej mylnego. Hanami to czas, w którym mieszkańcy tego kraju sporo dyskutują, a rozmowy z bliskimi często zakrapiają sake lub piwem.

Kolejnym mitem jest zaś stwierdzenie, że Japonia to kraj dla wegetarian. Niestety większość dań, które są serwowane w restauracjach, zawiera mięso. Jeśli zaś lubisz owoce, w Japonii twój apetyt nie zostanie zaspokojony. Poza bananami możesz kupić tam pomarańcze i jabłka, ale w cenie... 15 zł za sztukę!

