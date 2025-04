Zawsze wyobrażałaś sobie, że wycieczka do dżungli amazońskiej to sama przyjemność? Myślałaś, że pełno tam kolorowych kwiatów, słońca i pięknych, egzotycznych zwierząt? Owszem, kwiaty i zwierzęta tam są, ale atmosfera jest zupełnie inna. Nie ma tam słońca, dookoła słyszysz jedynie ciszę i niepokojące szmery wydobywające się z krzaków.

Chcesz poznać prawdę o tym miejscu? O tym, jak wygląda dżungla amazońska w Kolumbii, opowiada Beata Pawlikowska.

Cuda świata wg Beaty Pawlikowskiej: dżungla amazońska w Kolumbii

Beata Pawlikowska była w dżungli ponad 100 razy i - jak sama zapowiada - chce tam być jeszcze co najmniej tysiąc. Wraca tam każdego roku.

Wyjazdy to nie zawsze sama przyjemność. Beata Pawlikowska o mniej przyjemnych stronach podróżowania...

Zastanawiasz się, co takiego magicznego kryje w sobie to miejsce? Zdaniem znanej podróżniczki to jedno z najpiękniejszych dzieł Boga, jakie pozostawił na naszej planecie. Pośród idealnej ciszy człowiek doświadcza czegoś niezwykłego - każdym centymetrem ciała zaczyna czuć, że żyje.

W tym wywiadzie Beata Pawlikowska zdradza, w jaki sposób dotrzeć do dżungli amazońskiej i zwraca szczególną uwagę na względy bezpieczeństwa, o których nie wolno zapomnieć w trakcie organizacji podróży.

Poza praktycznymi wskazówkami znana podróżniczka opowiada również o swoich doświadczeniach związanych z kontaktowaniem się z miejscową ludnością, a także opisuje wrażenia, jakie wywarł na niej ten wciąż jeszcze niezniszczony przez działalność człowieka skrawek ziemi...

Beata Pawlikowska zdradza, gdzie jest najbardziej beztroskie miejsce na ziemi!