Co trzeba spakować i nad morze i nad jezioro?

Wyjeżdżając na wakacje, nie musisz brać ze sobą absolutnie wszystkiego. Wiele rzeczy bez trudu kupisz na miejscu (na przykład wilgotne chusteczki, szczoteczki i pastę do zębów, czy mydło). Warto jednak być przygotowanym na różne sytuacje, choćby zmianę pogody, czy nagłą chorobę. Pamiętaj też, że wszystkie rzeczy, które kupisz dodatkowo, będziesz musiał zabrać ze sobą do domu lub wyrzucić. Dlatego zaplanuj zaopatrzenie się na miejscu jedynie w rzeczy tanie lub takie, które wykorzystasz w całości w czasie pobytu. Ewentualnie upewnij się, czy masz miejsce w bagażu na dodatkowe ubrania, czy akcesoria.

Apteczka

Najważniejszym elementem bagażu jest podręczna apteczka. Nie pakuj jednak do niej wszystkich leków, które masz w domu. Nawet w niedużych miejscowościach dostępne są apteki. Weź tylko podstawowe specyfiki:

tabletki przeciwbólowe (przebywając na silnym słońcu, możesz być narażony na silne bóle głowy),

termometr (pozwoli upewnić się, czy wszystko jest w porządku),

leki na gorączkę (podwyższona temperatura wymaga szybkiej reakcji, tabletki czasem trzeba przyjąć w nocy, lepiej jest więc mieć je przy sobie),

maść łagodzącą na ugryzienia owadów (ukąszenia komarów są mało uciążliwe, ale osy lub pszczoły potrafią pozostawiać bolesne bąble),

krem lub piankę na oparzenia słoneczne (szybka reakcja na oparzenia nie tylko przyspieszy wyleczenie, ale również uśmierzy ból);

plastry (rana bez kontaktu z piaskiem i wodą szybciej się wygoi).

Możesz zapakować też żel antybakteryjny, który przyda ci się podczas korzystania z publicznych toalet lub tuż przed jedzeniem na plaży. Mycie rąk morską wodą nie jest higieniczne. Ponadto (niezależnie od tego czy wyjeżdżasz z dzieckiem, czy nie) warto także byś zawczasu spisał sobie listę przychodni i aptek całodobowych. Lepiej być przygotowanym na nagłe sytuacje.

Środki na owady

W pobliżu wody możesz spotkać nie tylko komary. Szczególnie nad jeziorem, w wysokich trawach mogą czaić się również bardzo niebezpieczne kleszcze (mogące wywoływać boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu). Zabierz więc ze sobą spray przeciw owadom. W razie znalezienia zagnieżdżonego w skórze kleszcza lepiej nie wykręcaj go samodzielnie. Udaj się do specjalisty, który w bezpieczny sposób usunie owada. Jeśli jesteś uczulony na jad owadów weź ze sobą też leki przeciwhistaminowe i adrenalinę w ampułkostrzykawce.

Krem z filtrem i akcesoria do ochrony przed słońcem

Koniecznie zapewnij też sobie ochronę przed palącym słońcem. W tym celu potrzebne ci będą:

okulary przeciwsłoneczne, najlepiej z polaryzacją (nie męcz oczu rażącym światłem),

kapelusz (zapobiegnij bólom głowy),

krem z filtrem przeciwsłonecznym (uniknij oparzeń).

Krem z filtrem musi być odpowiednio dobrany do rodzaju cery i jej potrzeb, by był skuteczny. Jeśli masz wyjątkowo jasną i czerwieniącą się skórę, wybierz kosmetyk o SPF 30 lub większym. Jeśli jesteś raczej odporny na słońce i zwykle opalasz się na brązowo, wybierz SPF 15 lub 8. Na twarz i wyjątkowo czułe miejsca (dekolt, szyję, zgięcia łokci i kolan) zastosuj filtr o stopień mocniejszy od tego, którego używasz na resztę ciała. Jeśli masz pieprzyki lub tym podobne znamiona również posmaruj je silnym balsamem przeciwsłonecznym (40-50 SPF). Te wypukłe, największe i najbardziej odsłonięte możesz dodatkowo zakleić plastrem. Silne słońce może spowodować rozrost znamion i doprowadzić do groźnych chorób skóry.

Upewnij się również, czy balsam jest wodoodporny. Jeśli warstwa ochronna zmyje się, będziesz musiał pamiętać o nałożeniu kolejnej, ilekroć wyjdziesz z wody. Jest to mało ekonomiczne i zabiera czas. Wymaga też ciągłej uważności.

Ręczniki

Nigdy nie planuj wspólnego użytkowania ręcznika z drugą osobą, jest to niehigieniczne i może przenosić różne choroby skórne (np. grzybicę). Weź ze sobą przynajmniej dwa ręczniki na każdą podróżującą osobę. Gdy jeden zestaw będzie się suszył, drugi będzie gotowy do użytku. Jeśli chcesz ograniczyć wielkość bagażu, możesz zainwestować w zrobione ze specjalnego gatunku mikrofibry ręczniki szybkoschnące. Są one jednak kilkukrotnie droższe od standardowych.

Klapki

Poza sandałami i krytymi butami na niepogodę powinieneś zabrać ze sobą również klapki na plażę. Po piasku zwykle chodzi się na boso, ale weź pod uwagę, że wysokie temperatury mogą rozgrzać go tak, że będzie parzył stopy. Ponadto w piasku mogą znajdować się ostre kamienie, a nawet fragmenty szkła.

Stroje kąpielowe

Spakuj też przynajmniej dwa stroje kąpielowe. Gdy jeden będzie mokry lub brudny, będziesz mógł skorzystać z drugiego bez czekania, aż wcześniejszy wyschnie.

Plażowanie – co zabrać nad morze?

By zapewnić sobie wygodę i komfort wypoczynku nad morzem do podstawowej "wyprawki" dopakuj również:

Torba plażowa

Ważnym elementem plażowej "wyprawki" jest także odpowiednia torba. Powinna być przewiewna i zrobiona z jasnych, naturalnych materiałów (bawełny, lnu, plecionki), by mniej się nagrzewać. Trzymane w środku kanapki, czy owoce będą dłużej świeże, niż w poliestrowym plecaku. Ponadto torba plażowa powinna mieć przynajmniej jedną kieszeń wyłożoną wewnątrz impregnowanym, nieprzemakalnym materiałem, by włożone do środka wilgotne kostiumy kąpielowe i ręczniki nie zamoczyły reszty spakowanych rzeczy. Jeśli twoja torba nie ma takiego rozwiązania, weź ze sobą dodatkowe woreczki foliowe. Przydadzą się również na śmieci.

Parawan i akcesoria plażowe

Jeśli większość czasu planujesz spędzić na plaży, pomyśl o akcesoriach, które zapewnią ci wygodny wypoczynek i zabierz ze sobą:

leżaki lub koce plażowe (które będą stanowić wygodne miejsce do opalania i odpoczynku),

parawan (który ochroni cię przed silnym nadmorskim wiatrem i częściowo odgrodzi od innych plażowiczów),

parasol słoneczny (który zapewni dodatkowy cień).

Koce zajmują mniej miejsca niż leżaki. Wybierz takie, które po jednej stronie mają miękką i przyjemną w dotyku warstwę, a po drugiej są zaimpregnowane lub zabezpieczone folią przed wodą. Łatwiej będzie ci je wytrzepać i utrzymać w czystości, ponadto nie będą namakać. Jeśli nie lubisz leżenia na piasku, a klasyczne leżaki ze stelażem nie wchodzą w grę, możesz wybrać lżejsze i zajmujące mniej miejsca leżanki pompowane.

Jeśli chodzi o parawan, kup taki który jest bawełniany. Cienki poliester nie tylko szybciej się zniszczy, ale również będzie się bardziej nagrzewał. Podobne kryteria zastosuj, wybierając parasol. Unikaj też ciemnych materiałów i bardzo jaskrawych kolorów. Pierwsze przyciągają słońce i brzydko blakną, drugie mogą kusić owady.

Lodówka turystyczna

Lodówka turystyczna nie musi być duża. Na plażę wystarczy 10-litrowa, która ochłodzi napoje oraz utrzyma w świeżości owoce, kanapki i przekąski. Dzięki lodówce będziesz mógł spokojnie spędzić cały dzień na plaży, bez potrzeby dokupowania jedzenia u plażowych handlarzy, czy żywienia się w okolicznych budkach i restauracjach (które bywają bardzo drogie). Alternatywą może być plecak lub torba chłodząca z wkładami żelowymi. Są one bardziej poręczne niż lodówki i łatwiej można je przewozić w samochodzie.

Co zabrać, a czego nie zabierać, wyjeżdżając nad morze z dzieckiem?

Wyjazd nad morze z maluchem wymaga spakowania nieco większej ilości rzeczy. Niektóre z nich będą wydawać się niezbędne, ale później okażą się niepraktyczne lub niepotrzebne. O kilku istotnych rzeczach możesz też łatwo zapomnieć.

Pieluchy do pływania

Jeśli maluszek nie jest jeszcze odpieluchowany, zainwestuj w specjalne majteczki kąpielowe. Dzieci nie powinny biegać po plaży zupełnie nago, ponieważ wystawienie na ostre słońce zagraża ich delikatnej skórze.

Wózek dziecięcy - czy jest konieczny?

Jeśli musisz zabrać ze sobą wózek, wybierz lekki i składany model typu parasolka (na rynku są dostępne takie, które ważą mniej niż 5 kg). Zastanów się jednak, czy wózek będzie ci potrzebny. Po piasku i tak nie przejedziesz swobodnie modelem bez pompowanych kół i amortyzacji. Co więcej, możesz zablokować plastikowe kółka i je zniszczyć. Jeśli nie planujesz zwiedzania, a jedynie plażowanie, niemowlę możesz przenieść w chuście lub nosidełku, starsze dziecko z kolei może przejść kawałek samodzielnie.

Okulary przeciwsłoneczne i nakrycia głowy dla dzieci

Maluchy są szczególnie narażone na silne działanie promieni słonecznych zarówno ze względu na niższą odporność, jak i zmniejszoną świadomość swojego ciała. Dorosły szybciej zorientuje się, że zaczyna czuć się słabo, dziecko zaaferowane plażą nawet nie zda sobie sprawy, że dzieje się z nim coś niedobrego. Twoja pociecha powinna więc przebywać na słońcu z przerwami i co jakiś czas odpoczywać w cieniu (mniej więcej pół godziny w cieniu po godzinie lub dwóch na słońcu). Powinna mieć okulary przeciwsłoneczne oraz czapeczkę, kapelusz lub chustkę z przewiewnej i jasnej tkaniny. Sztuczne i ciemne materiały mogą powodować wzmożone nagrzewanie.

Namiot plażowy i inne akcesoria

Wyjeżdżając z dzieckiem i tak masz sporo bagaży, zamiast parawanu, parasola i czegoś do leżenia skorzystaj z kompleksowego rozwiązania, jakim jest namiot plażowy. Łączy on w sobie wszystkie niezbędne funkcje i jest składany, zajmuje więc dużo mniej miejsca w bagażniku. Dodatkowa przestrzeń przyda się na spakowanie dziecięcych zabawek.

Co wziąć na żagle?

Na łodzi będziesz mieć znacznie mniej miejsca niż w pokoju hotelowym, dlatego pakuj się rozważnie. Zacznij od wybrania miękkiej torby bez usztywnień, będzie znacznie bardziej ustawna i możliwa do złożenia. Do torby spakuj tylko najpotrzebniejsze rzeczy:

Sztormiak

Kurtka przeciwdeszczowa z nieprzemakalnego materiału to prawdziwy must-have. Nie musi być droga i markowa. Zwykłe plastikowe okrycie będzie wystarczające. Upewnij się tylko, czy folia jest na tyle ciężka, że podczas silnego wiatru nie będzie podrywać się do góry.

Buty pokładowe

Podstawowe powinny być wygodne i sportowe. Koniecznie na stabilnej, gumowanej podeszwie, która nie ulega poślizgom. Najlepiej by była ona również biała, wówczas nie zabrudzisz pokładu ciemnymi smugami. Warto wziąć też klapki, które przydadzą się nie tylko podczas cumowania przy brzegu i plażowania. Trzeba je mieć również pod natrysk. W łódkach śródlądowych często nie ma łazienek. Pryszniców i toalet trzeba szukać w portach.

Czapka

Przyda się zarówno przeciwsłoneczna, jak i ciepła, zasłaniająca uszy. Na wodzie wiatr potrafi być naprawdę silny. Lepiej unikać przewiania, które może powodować choroby uszu i zatok oraz narażać na przeziębienie.

Ciepłe ubrania i śpiwór

Poza standardowym zestawem ubrań weź ze sobą ciepłą bieliznę i dresy do spania, a także dodatkowy polar lub sweter. Wieczorami i nocami może być naprawdę chłodno. Na jachtach zwykle nie ma też pościeli. Musisz więc zabrać własny śpiwór. Lepiej by był grubszy i cieplejszy, szczególnie jeśli wyprawa ma się odbywać wczesnym latem lub tuż przed jesienią.

Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją

Dobre okulary są niezbędne do wypatrywana przeszkód (wystających kamieni, dryfujących kłód drewna). Tafla wody silnie odbija promienie słoneczne, co w zwykłych, tanich okularach jest oślepiające. Spolaryzowane szkła dają zupełnie inny komfort patrzenia. W niektórych modelach można je wymieniać, tak by dostosować okulary do różnego natężenia światła (dziennego i wieczornego).

Multitool

Na jachcie z pewnością będziesz potrzebować noża, przydatne będą też kombinerki. By nie brać wszystkich narzędzi, zdecyduj się na zakup urządzenia multitool lub scyzoryka żeglarskiego. Zwróć uwagę, czy sprzęt jest wyposażony w ostrze o ząbkowanym brzegu, przydatne do przecinania lin.

Rękawiczki żeglarskie

Mają powierzchnię antypoślizgową, która ułatwia pracę z linami. Przydadzą się wiec szczególnie na śródlądziu, kiedy jest dużo pracy z żaglami. Wybierz rękawiczki z odsłoniętymi palcami, które ułatwią ci prace manualne. Zwróć uwagę także na materiał z jakich są wykonane. Pamiętaj, że skóra nie lubi się ze słoną wodą (twardnieje pod jej wpływem). Dużo tańszym i odporniejszym na sól rozwiązaniem jest zakup rękawic nitrylowych zatopionych w szorstkiej gumie.

Gadżety

By uprościć sobie życie na łodzi, możesz kupić też kilka przydatnych gadżetów. Nie są one niezbędne, ale ułatwiają wiele czynności i zwiększają wygodę.

Co zabrać na wakacje nad jezioro?

Wybierając się nad jezioro, musisz przygotować nieco inny zestaw rzeczy, niż nad morze. Nie potrzebujesz akcesoriów plażowych, parawanów i parasoli. Przy brzegach jezior jest znacznie mniej piasku, więc nie ma gdzie rozstawiać takiego sprzętu, do tego część plaży jest często i tak osłonięta drzewami (w pobliżu są lasy) dającymi cień i hamującymi wiatr. Znacznie bardziej potrzebne będą:

Kryte, wodoodporne buty

Poza klapkami na plażę i innymi butami na upał weź też kryte obuwie sportowe. Będzie wygodne podczas wieczornych spacerów (owady nie będą kąsały w stopy). Ponadto przydadzą się w deszczową pogodę. Burze na mazurach często są nagłe i bardzo gwałtowne. Podłoże nie wysycha też tak szybko, jak na odsłoniętych nadmorskich plażach.

Ciepłe ubrania i śpiwory

Nawet jeśli prognoza pogody zapowiada upały, przygotuj się na chłodne wieczory i niespodziewane zmiany temperatur. Weź ze sobą kurtkę przeciwdeszczową oraz przynajmniej jeden grubszy polar. Noce mogą być chłodne. Jeśli nocujesz na kempingu lub wynajmujesz domek spakuj również cieplejsze śpiwory.

Scyzoryk lub nóż

Wielofunkcyjne akcesorium lub ostry nóż przyda się podczas kempingu albo wynajmowania domku. Multitool nie musi mieć bardzo wielu gadżetów, wystarczą podstawowe: korkociąg, nożyczki, długie ostrze. Prostszy scyzoryk będzie lżejszy i bardziej poręczny (możesz mieć go zawsze przy sobie).

Grill turystyczny

W wyznaczonych miejscach i na posesjach domków letniskowych możesz pokusić się o zorganizowanie grillowania dla siebie, znajomych i rodziny. Na rynku dostępne są nieduże, składane grille turystyczne, które możesz zabrać ze sobą nad jezioro. Dla trzech osób wystarczy grill średniej wielkości, o średnicy około 30 cm. Przy liczniejszej grupie sprzęt powinien być znacznie większy (około 50 centymetrów średnicy), by czas oczekiwania na jedzenie nie wydłużył się znacząco.

Jeśli rzadko grillujesz i nie planujesz przygotowywać jedzenia w ten sposób więcej niż raz, dwa razy podczas wyjazdu, możesz skorzystać także z grilla jednorazowego. Nie jest to ekonomiczne rozwiązanie, ale zajmuje mało miejsca i po użyciu sprzęt można wyrzucić.

Sprzęt do wędkowania

By oszczędzić jak najwięcej miejsca w bagażniku, zamiast dwu-, trzyskładowych wędzisk, wybierz wędki typu Travel. Ten kompaktowy sprzęt występuje zarówno w wersji spinningowej i spławikowej. Dzięki systemowi składania (nawet do 30 cm) bez trudu zmieści się nawet w podręcznej torbie. Przed wyjazdem upewnij się jednak, czy na terenie jeziora można w ogóle łowić ryby. Ponadto pamiętaj o założeniu i opłaceniu karty wędkarskiej.

