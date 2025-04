Pobyt nad morzem, w górach, na Mazurach, czy raczej odprężający trip na wieś? Bez względu na to, na którą opcję się zdecydujecie, do wyjazdu warto się solidnie przygotować. Jak wiadomo, zakupy i znalezienie odpowiedniego zakwaterowania to jedne z obowiązkowych zadań, które należy dobrze zaplanować wybierając się na dłuższy urlop. Wyjazd na majówkę powinien uwzględniać jeszcze jedną, równie istotną kwestię, którą bardzo często lekceważymy. Oczywiście chodzi o odpowiedni wybór i przygotowanie samochodu. Podpowiadamy, na czym się skupić, aby ten urlop zaliczyć do najbardziej udanych!

Bezpieczeństwo ponad wszystko



Chyba nie ma wśród nas osoby, która by się z tym nie zgodziła. Nieważne, czy podróżujesz sama, z przyjaciółką, mężem, a przede wszystkim z dziećmi, bezpieczeństwo zawsze powinno odgrywać kluczową rolę. Jeszcze nie tak dawno uważano, że wystarczy zaledwie jedna poduszka powietrzna czy pasy, aby auto określić mianem bezpiecznego. Dziś wygląda to już nieco inaczej. Branża motoryzacyjna przywiązuje ogromna wagę właśnie do tej kwestii. Dlatego ty też powinnaś brać to pod uwagę rozglądając się za nowym autem. Zdecydowanie warunki bezpieczeństwa spełnia nowa ŠKODA SCALA. Na liście wyposażenia standardowego bazowej wersji Active znajdą się systemy bezpieczeństwa takie jak: LANE ASSIST - asystent pasa ruchu, FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, a także system umożliwiający połączenie alarmowe i wezwanie pomocy w razie wypadku.

Komfort i najnowsze technologie



Odpowiednia temperatura w aucie, ulubiona muzyka w tle i aktualne wiadomości z trasy, a nawet poręczna kierownica to istotne elementy, które podnoszą komfort użytkowania. Już w wersji podstawowej Ambition samochodu ŠKODA SCALA nie zabraknie takich elementów. Klimatyzacja manualna, Radio Swing z kolorowym ekranem dotykowym 6,5” oraz dwoma gniazdami USB-C, 4 dodatkowe głośniki, Bluetooth oraz podłokietnik z przodu bez wątpienia umili nawet wielogodzinną podróż. Warto sprawdzić też odpowiednie oświetlenie w czasie jazdy. ŠKODA SCALA zapewnia je dzięki reflektorom LED Basic z przodu oraz tylnym światłom LED Basic. Warto dodać, że auto posiada wielofunkcyjną, skórzaną kierownicę z obsługą radia i telefonu.

Ale to nie wszystko! SCALA w topowej wersji Style, oprócz standardowego wyposażenia posiadać będzie także tylne światła FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, KESSY – bezkluczykowy system obsługi samochodu, Radio Bolero z ekranem o przekątnej 8” i funkcją SmartLink+ pozwalającą na obsługę aplikacji mobilnych z poziomu systemu Infotainment. Ponadto w topowej wersji wyposażenia o komfort pasażerów zadbają podgrzewane przednie fotele, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna CLIMATRONIC oraz przyciemniane tyle szyby SUNSET.

Atrakcyjne pakiety promocyjne



To mocny punkt programu! Do wyboru mamy dwa pakiety, które występują zarówno w wersji Ambition, jak i Style. Pierwszy z nich, Pakiet Comfort w standardowej ofercie auta, wzbogaci jego wyposażenie o Radio Bolero z wyświetlaczem o przekątnej 8” i funkcją SmartLink+, dwustrefową klimatyzację automatyczną CLIMATRONIC oraz SUNSET. Z kolei drugi, Pakiet Tech zawierać będzie: LIGHT ASSIST z czujnikiem deszczu, tempomat, podgrzewane przednie fotele oraz kamerę cofania.

Przy zakupie wersji Style, Pakiet Comfort oferuje LIGHT ASSIST z czujnikiem deszczu, reflektory przednie FULL LED, przedłużaną szybę pokrywy bagażnika oraz składane lusterka. Pakiet Tech dla wersji Style to dodatkowo tzw. VIRTUAL COCKPIT, czyli cyfrowy zestaw wskaźników, Bluetooth Plus umożliwiający połączenie z anteną zewnętrzną oraz bezprzewodowe ładowanie smartfona, skórzana, podgrzewana kierownica oraz ADAPTIVE CRUISE CONTROL - aktywny tempomat, który nie tylko utrzymuje stałą prędkość pojazdu, ale także zachowuje odpowiednią odległość od poprzedzających pojazdów.

Dobre pakowanie zaczyna się od listy



I to jest święta prawda. Dzięki temu o niczym nie zapomnisz, ale z drugiej strony możesz dokładnie zweryfikować, czy na pewno potrzebujesz wszystkich zapisanych rzeczy. Oczywiście inaczej należy się spakować na wycieczkę po górach, a inaczej na rodzinny wyjazd z dzieckiem nad morze. Tutaj warto dodać, że przestronne wnętrze z kompaktowym rozmiarem auta i jednym z najbardziej pojemnych bagażników w tym segmencie sprawia, że SCALA sprawdzi się zarówno jako auto miejskie, rodzinne lub do dalszych podróży. Jest kilka niezbędnych rzeczy, które bez względu na miejsce, powinnaś mieć zawsze przy sobie.

Po pierwsze, portfel, telefon z ładowarką i dokumenty. Bez tego ani rusz. Po drugie, okulary przeciwsłoneczne dla każdego członka rodziny. Przecież liczymy na piękną, wiosenną pogodę. Po trzecie, leki przeciwbólowe i przeciwbiegunkowe. To zawsze warto mieć w torebce. Podróżując z dzieckiem pamiętaj o chusteczkach nawilżonych, termosie z piciem i suchym prowiancie. Nigdy nie wiesz, kiedy Twojemu maluchowi zachce się jeść.

Pamiętaj! Na żaden urlop nigdy nie zabieraj… pracy! To czas na relaks i kilka dni z rodziną.

