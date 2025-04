Każda rodzina kochająca sport doceni nowoczesne technologie i pojemny bagażnik.

W końcu gdzieś trzeba spakować rowery, rolki, deskę do surfowania, ubrania, buty, zabawki dziecka i jedzenie. Zobacz, w co powinien być wyposażony twój samochód, żeby rodzinna podróż była przyjemna i bezpieczna.

Duży bagażnik

Obszerny bagażnik przyda się zwłaszcza tym rodzinom, które nie wyobrażają sobie weekendu bez aktywnego wypoczynku. Jeśli na wycieczkę chcesz zabrać rower, rolki, hulajnogę czy sprzęt do nurkowania, to twój samochód powinien posiadać duży bagażnik. Tylko wtedy bez najmniejszego kłopotu spakujesz swój ulubiony sprzęt sportowy, by podczas rodzinnej wycieczki móc odpocząć na łonie natury. Proponujemy BMW serii 2 Gran Tourer, który pomieści aż siedem osób. Maksymalną funkcjonalność kabiny tego rodzinnego auta zapewnia standardowo przesuwna tylna kanapa, której oparcie można złożyć, przyciskając guzik. Tak proste i funkcjonalne rozwiązanie przyda się szczególnie wtedy, gdy wybierasz się na wyjazd razem z dziećmi. Na kanapie spokojnie zamontujesz aż trzy foteliki dla swoich pociech.

Auto dodatkowo wyposażone jest w duży bagażnik o pojemności 1905 l po złożeniu tylnych siedzeń. Ważnym udogodnieniem są też schowki, które na pewno przydadzą się tobie i twojej rodzinie. Możesz w nich trzymać klucze, telefon, pilot do bramy czy inne, wartościowe przedmioty. Na pewno się nie zgubią!

Intuicyjna nawigacja

Bez dobrej mapy daleko nie zajedziesz - tym bardziej, kiedy wybierasz się w podróż i nie znasz trasy. Twój GPS powinien by prosty w obsłudze i intuicyjny. Ważny jest też czytelny interfejs – w końcu nawigacja ma ci pomóc, a nie zaszkodzić. Przydatne okażą się funkcje wyszukiwania najmniej zakorkowanych dróg, asystent parkingów i baza fotoradarów. Dzięki niezawodnym mapom, w jakie wyposażony jest GPS nowego BMW serii 2 Gran Tourer szybko i bezpiecznie dojedziesz do celu, by razem z rodziną miło i aktywnie spędzić czas.

Odpowiednie zawieszenie

Jeśli ty i twoja rodzina kochacie wspinaczkę górską i często wybieracie się w tereny o nierównym podłożu, pomyśl o odpowiednim zawieszeniu twojego auta, które zapewni prawidłowy kontakt koła z podłożem oraz komfort jazdy pasażerów. Doskonała przyczepność samochodu do nawierzchni, ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy przemieszczasz się po krętej drodze. Sprawdź model BMW serii 2 Gran Tourer, który zapewni nie tylko komfort, ale i duże poczucie bezpieczeństwa. To rodzinne auto posiada aż pięć nowo opracowanych silników turbo o trzech i czterech cylindrach, dzięki czemu gwarantuje wspaniałe doświadczenia za kierownicą. Dzięki BMW serii 2 Gran Tourer ty też możesz poczuć sie jak zawodowy kierowca.

Nowoczesna technologia

Auto wyposażone w nowoczesną technologie przyda się nie tylko miłośnikom gadżetów, ale też i wszystkim tym, którzy są pasjonatami sportów i podróży. Dla podniesienia komfortu użytkowania trzeciego rzędu, auto wyposażone zostało w środkową konsolę z uchwytami na dwa napoje i schowkiem oraz 12-woltowe gniazdko, które zasili elektryczne gadżety. Dzięki temu rozwiązaniu nie będziesz musiała martwić się poziomem baterii twojego telefonu.

Dodatkowo, kontrola pasa ruchu, regulator prędkości, czujniki, kamery czy radary pozwolą ci poczuć się bezpiecznie podczas każdej rodzinnej wyprawy. Kiedy wyruszysz w podróż, auto będzie kontrolowało twoje zachowania na drodze i uchroni cie przed nieprzepisową jazdą. Za pomocą mobilnych aplikacji możesz wyszukać najlepsze miejsce do pływania, wspinania się czy żeglowania. Samochód posaida też nowoczesną aplikację "myKIDIO" dla dzieci i iPady w zagłówkach foteli. Już teraz zapoznaj się z nowoczesnymi rozwiązaniami, jakimi zachwyca BMW serii 2 Gran Tourer.

Zobacz film, prezentujący najnowszy model BMW serii 2 Gran Tourer.