Alkohol i pływanie

Po spożyciu alkoholu bezwzględnie nie powinno się wchodzić do wody. Osłabia on koncentrację, koordynację ruchową, umiejętność oceny własnych możliwości pływackich, zaburza termoregulację organizmu. Dodatkowo spożywanie znacznej ilości napojów wysokoprocentowych prowadzi do wypłukiwania potasu z organizmu, co może powodować występowanie, niebezpiecznych zwłaszcza w wodzie, skurczów.

Alkohol a udar słoneczny

Wysoka temperatura plus alkohol stanowią bardzo niebezpieczne połączenie. Zwłaszcza dla osób z problemami kardiologicznymi czy cukrzycą, może okazać się ono groźne. W upalne dni ryzyko udaru słonecznego jest bardzo duże. Natomiast po spożyciu alkoholu rośnie ono wielokrotnie. Dlatego może lepiej wstrzymać się z wypiciem piwa do wieczornego ogniska czy grilla niż narażać swoje życie i zdrowie i pić w środku dnia w pełnym słońcu?

Alkohol i samochód

Mogłoby się wydawać, że na ten temat nie trzeba już nic pisać. Czemu jednak wciąż na drogach jest tylu pijanych kierowców? Nie ma sensu nawet zastanawiać się, dlaczego prowadzenie samochodu po wypiciu alkoholu jest złe. Należy przyjąć po prostu zasadę – wypiłeś nie siadaj za kółkiem!

Alkohol i leki

Generalnie przyjmując leki nie powinno się spożywać alkoholu. Często interakcje miedzy lekami a alkoholem są tak złożone, że ciężko dokładnie przewidzieć wszystkie ich skutki. Szczególnie groźne jest picie w przypadku zażywania niektórych antybiotyków z grupy cefalosporyn, pochodnych nitromidazolu, niektórych leków przeciwgrzybiczne, niektórych przeciwnowotworowych a także przeciwbólowych – opioidów. Alkohol połączony z przyjęciem nitrogliceryny może spowodować wystąpienie zapaści. Gdy łączony jest z paracetamolem bardzo niekorzystnie działa na wątrobę. Alkohol jest substancją bardzo aktywną i wpływa na szybkość metabolizowania różnych leków, ich stężenie w organizmie, dlatego dla własnego bezpieczeństwa lepiej ich ze sobą nie łączyć.

Zatrucie alkoholem

Zwykle objawy zatrucia alkoholem u dorosłych występują po spożyciu 50-100 ml czystego spirytusu. Podczas wakacji jednak często eksperymentuje się z egzotycznymi trunkami. Należy na nie szczególnie uważać( zwłaszcza te, które pochodzą z nie do końca sprawdzonego źródła). To czy dojdzie do zatrucia zależy od wielu czynników: ilości spożytego alkoholu, posiłków zjedzonych w ciągu dnia a także osobniczej tolerancji na alkohol.

Polecamy: Szybka pomoc w zatruciach alkoholowych.

Do objawów ostrego zatrucia należą między innymi:

nudności,

wymioty,

ból brzucha,

ból i zawroty głowy,

oczopląs,

podwójne widzenie,

pobudzenie,

splątanie,

senność,

śpiączka,

drgawki,

zaburzenia oddychania.

W celu udzielenia pomocy osobie, która zatruła się alkoholem należy: zabrać ją do szpitala, gdzie zostanie odpowiednio nawodniona, pilnować, żeby nie dochodziło do wychłodzenia ciała, a w przypadku wymiotów należy ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej, aby nie była ona zagrożona zadławieniem.

Do spożywania alkoholu należy podchodzić odpowiedzialnie - brak umiaru może mieć bardzo poważne konsekwencje!