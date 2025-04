Jak podkreślają eksperci, alergia dotyczy ok. 50 % polskiego społeczeństwa i co ciekawe może pojawić się w każdym wieku, obniżając komfort życia oraz utrudniając wykonywanie podstawowych czynności. Alergicy wiedzą, jak uciążliwe są objawy kataru siennego, swędzących oczu czy pokrzywki spowodowane tym, co uczula. Planując wypoczynek należy wziąć pod uwagę szereg czynników, aby zarówno nasza "głowa" jak i nasz organizm mogły wypocząć przed powrotem do pracy.

Reklama

Z alergią na urlopie

Ciepłe miesiące, to czas wzmożonych urlopów. Wyjeżdżamy w góry, nad morze, nad jezioro, czy na wyspy. Cel jest jeden – odpoczynek od codzienności, nabranie dystansu i regeneracja sił witalnych. Dlatego właśnie tak ważne jest nie tylko zabranie ze sobą najpotrzebniejszych rzeczy. I nie chodzi jedynie o odzież kąpielowa, przewodnik, okrycie głowy, aparat fotograficzny itd. Pamiętaj też o dobrze wyposażonej apteczce, która może uratować twój urlop.

Co włożyć do wakacyjnej apteczki?

Proponujemy:

krem z filtrem,

z filtrem, preparat na dolegliwości trawienne np. z substancją czynną hymekromon,

np. z substancją czynną hymekromon, plastry z opatrunkiem,

z opatrunkiem, leki przeciwzapalne oraz sprawdzone i obdarzone zaufaniem,

oraz sprawdzone i obdarzone zaufaniem, najnowszej generacji antyhistaminiki.

Aby alergia nie popsuła wakacyjnego czasu, pamiętaj o kilku dodatkowych zasadach:

Przygotuj się do podróży. Jadąc samochodem nie otwieraj okien, zadbaj o wcześniejszy przegląd klimatyzacji. To pozwoli uniknąć nagromadzenia pyłków i kichaniu za kierownicą. Wbrew pozorom może ono być niebezpieczne dla kierowcy, gdyż powoduje bezwarunkowe zamykanie oczu. Efekt: przy prędkości 80 km/h przejeżdżamy 45 m nie widząc drogi. Sprawdź, co pyli w miejscu, do którego się wybierasz.

Pamiętaj, że pyłki wchodzą w reakcje krzyżowe z alergenami pokarmowymi, stanowiąc dodatkowe zagrożenie dla układu immunologicznego. Częstą postacią alergenów krzyżowych jest zespół lateksowo – owocowy, czyli połączenie alergenów pochodzących z owoców np.: bananów, kiwi, awokado (bardzo lubianych w porze letniej) z alergenami lateksu, wykorzystywanym do produkcji np. piłek plażowych, materaców, butów plażowych i prezerwatyw. Objawy tego zespołu, to alergiczny nieżyt nosa z kichaniem, katarem, swędzeniem w gardle i pokrzywką. Znajdź rozwiązanie. Obowiązkowo spakuj leki antyalergiczne nowej generacji, które znasz i zażywasz np. z substancją czynną desloratadyną. Zabierz do walizki dodatkowe opakowanie, bo nie zawsze apteka znajdzie się blisko miejsca wypoczynku.

Warto mieć na uwadze, że systematycznie przyjmowane leki antyalergiczne powodują blokadę wyrzutu histaminy do organizmu, a dzięki temu tworzą tarczę ochronną przed tym co nas uczula. Dobre samopoczucie na urlopie będzie miało bezpośrednie przełożenie na dobrą kondycję i formę po powrocie do pracy.

Jaki lek wybrać?

My od dawna HITAXA FAST Lek OTC dla dorosłych i HITAXA FAST JUNIOR Lek OTC dla dzieci powyżej 6. roku życia.

Produkty rodziny Hitaxa Fast to:

Sprawdzone działanie:

substancja przeciwalergiczna o udowodnionym działaniu na większość objawów alergii, np. kichanie, świąd, wydzielina z nosa, świąd podniebienia, świąd, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

na większość objawów alergii, np. kichanie, świąd, wydzielina z nosa, świąd podniebienia, świąd, zaczerwienienie lub łzawienie oczu. działa szybko – działanie zaczyna się już po 30 min2

– działanie zaczyna się już po 30 min2 działa długo i łagodzi objawy alergii co umożliwia powrót do sprawności w szkole i odpoczynku w nocy.

co umożliwia powrót do sprawności w szkole i odpoczynku w nocy. nie powoduje senności i spadku koncentracji

Wygoda stosowania:

Reklama

nowoczesna tabletka natychmiast rozpuszczająca się w ustach.

natychmiast rozpuszczająca się w ustach. większa wygoda i łatwość podania - leku nie trzeba popijać, można przyjąć w każdym miejscu i w każdej sytuacji.

i łatwość podania - leku nie trzeba popijać, można przyjąć w każdym miejscu i w każdej sytuacji. pyszny owocowy smak .

. wygodne dawkowanie – tylko 1 tabletka.

– tylko 1 tabletka. dostępna bez recepty.