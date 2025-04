Kobiety są bezpiecznymi i ostrożnymi kierowcami. Ten, kto sądzi inaczej, przeczy faktom. Wspierając aktywne kobiety za kierownicą ŠKODA Polska, w ramach swojej akcji "#Kobietyprowadzą, stereotypy wysiadają!", zleciła obszerne badania Domowi Badawczemu Maison: „Z naszych obserwacji wynika, że kobiety to sprawni, bezpieczni i pewni kierowcy. Dlatego podjęliśmy próbę zbadania tematu we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin” - wyjaśnia Michał Cabaj, Kierownik Zespołu PR ŠKODA Polska. Dzięki badaniom powstał obszerny raport na temat polskich kobiet za kierowcą. Jaki jest jego wynik? Dbanie o bezpieczeństwo na drodze i rozwaga to atuty kobiet!

Nasze mocne strony

Według badań kobietom 4 razy częściej niż mężczyznom przypisywana jest spokojna i opanowana jazda, a ponad 2 razy częściej bezpieczna jazda. Co daje nam przewagę? Otóż okazuje się, że przede wszystkim empatia i odpowiedzialność. Mamy mniejszą skłonność do ryzykownych zachowań w trakcie jazdy, nie szarżujemy na drodze.

Nadmierna prędkość, niebezpieczne wyprzedzanie – kobiety zwracają uwagę na takie niebezpieczne zachowania częściej niż mężczyźni. Czują się też bardziej odpowiedzialne za pasażerów, których wiozą. Według badań nie tylko przestrzegają ograniczeń prędkości, ale też zmniejszają prędkość, kiedy przewożą osoby.

Jak jest z koncentracją?

Okazuje się, wbrew stereotypom, że kobiety nie są rozkojarzone w trakcie jazdy. Do czynności, takich jak: rozmawianie przez telefon komórkowy bez zestawu głośniomówiącego, jedzenie, picie i palenie papierosów podczas prowadzenia pojazdu przyznaje się zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet. A jak sprawa się ma z malowaniem się w czasie jazdy? Otóż, jedynie 3% kobiet potwierdziło, że robiło makijaż w trakcie kierowania samochodem.

Ostrożny, uważny i bezpieczny styl jazdy to nasza domena. Według badań DBM znacząca większość kobiet nigdy nie otrzymała mandatu za przekroczenie prędkości! Pamiętamy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa oraz sprawdzaniu lusterka przy zmianie pasa.

Bezpieczeństwo to też właściwy samochód

To nie prawda, że płeć piękna wybiera samochód, biorąc pod uwagę tylko jego kolor. Zgodnie z badaniami Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia, aż 65 % kobiet deklaruje, że najważniejszym kryterium wyboru pojazdu jest bezpieczeństwo i niezawodność. Co jeszcze ma dla nas znaczenie? Liczy się także dobra widoczność, rodzaj zawieszenia oraz zwrotność samochodu.

fot. serwis prasowy ŠKODA

Jako kobiety chcemy, żeby nasze auto było bezpieczne, ale również dopasowane do nas, bo to daje pewność na drodze, jak powiedziała nam Dorota Wellman:

Prowadzenie auta jest w dzisiejszych czasach jak chleb powszedni. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są świetnymi kierowcami, ale ci sami bywają również łamagami na drodze. Ale jak wiadomo, im częściej jeździmy, tym łatwiej nam odnaleźć się na ulicach miast i zgrabiej wykonywać wszystkie manewry. Pomaga nam w tym oczywiście samochód, bo im bardziej dopasowany do nas i naszych potrzeb, tym szybciej dojedziemy na miejsce, a po drodze nie spotka nas żadna niespodzianka. Takie właśnie jest moje Yeti. Pasuje do mnie, jedzie tam, gdzie chcę, czuję się w nim bezpiecznie, a samo prowadzenie samochodu jest dla mnie przyjemnością.

W świetle badań, najwyższy czas zostawić stereotyp baby za kierownicą w tyle! ŠKODA Polska w ramach akcji „#Kobietyprowadzą, stereotypy wysiadają!” zorganizowała dla was fantastyczny konkurs!

fot. serwis prasowy ŠKODA

Do zgarnięcia super nagroda – praktyczne szkolenie z zakresu bezpiecznej jazdy „Safe Driving”, w programie m.in.: hamowanie awaryjne, jazda w zakręcie, omijanie przeszkody i świetna zabawa!

Zadanie konkursowe:

Wystarczy, że weźmiesz udział w naszym mini quizie i odpowiesz na pytania, odnoszące się do informacji, zawartych w rozdziale pierwszym raportu - Kobiety prowadzą bezpiecznie.

Pokaż, że znasz fakty na temat kobiet kierowców i przełam stereotypy!