Pierwsza zasada pakowania brzmi: "Nie pakuj się na ostatnią chwilę". Zgadzamy się z nią w 100%. Wiesz pewnie doskonale, że pośpiech i stres to zły doradca. Wrzucanie ręcznika, ubrań, kosmetyków, książek i... tysiąca innych rzeczy do torby, może spowodować, że o czymś jednak zapomnimy.

O czym zapominamy najczęściej? Sprawdź i już teraz dopisz te rzeczy do swojej top listy wakacyjnej!

1. Tampony

Miesiączka może zepsuć niejeden wyjazd. Szczególnie, jeśli nie masz przy sobie podpasek lub tamponów. To dlatego pakując wakacyjną walizkę, włóż do niej opakowanie tamponów. Nawet jeśli sama nie spodziewasz się okresu, to pewnie przydadzą się którejś z koleżanek.

Tampony czy podpaski? Co lepiej zabrać na wakacje?

Jeśli zależy ci na komforcie i wygodzie, to zdecydowanie polecamy tampony, które zapewniają dużo więcej wygody niż tradycyjne podpaski.

Naszym faworytem są tampony Tampax, ponieważ zapewniają komfort i higienę, a to wszystko za sprawą aplikatora.

Tampony Tampax posiadają gładki, kompaktowy aplikator, który został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkowania oraz higienie. Dodatkowo, aplikator pomaga w umiejscowieniu tamponu we właściwym miejscu.

Najlepsze jest to, że każdy tampon znajduje się w kolorowym opakowaniu, które zapewnia dyskrecję. Otwiera się łatwo i cicho, a do tego jest wytrzymałe i nie niszczy się w torebce.

W zależności od intensywności miesiączki wybierz wariant idealny dla siebie. Regular będzie najlepszy w dni z niewielkim do średnio obfitego krwawienia, Super – średnie do średniego krwawienia, a Super Plus – do krwawienia obfitego. Pamiętaj, aby zmieniać tampon co 4-8 godzin.

Fot. Materiały prasowe

2. Kosmetyki do twarzy

Jeśli twoja cera jest wrażliwa na zmiany kosmetyków, a nawet wody, to nie możesz zapomnieć swojego ulubionego żelu, toniku czy kremu do twarzy. Jeśli wyjeżdżasz do innego miast w Polsce i wiesz, że bez najmniejszego problemy kupisz tam identyczny produkt, to nie musisz się obawiać. Sytuacja komplikuje się, gdy wybierasz się za granicę.

Fot. Adobe Stock

3. Przejściówka do gniazdka

Przyjeżdżacie do hotelu, rozpakowujesz walizkę, chcesz naładować telefon lub laptop i nagle okazuje się, że twoja ładowarka nie jest kompatybilna z gniazdkiem? Ten scenariusz zna każdy, kto chociaż raz był za granicą i zapomniał o przejściówce. To dlatego przez wyjazdem upewnij się, jakie gniazdka będą znajdowały się w twoim hotelu. Jeśli nie chcesz być niemile zaskoczona, to już teraz kup uniwersalny adapter.

Fot. Adobe Stock

4. Powerbank

Jeśli robisz dużo zdjęć, non stop korzystasz z internetu lub słuchasz muzyki, to nie powinnaś rozstawać się z powerbankiem. Podczas wakacji pewnie będziesz robiła jeszcze więcej fotek, które zapewne wrzucisz na swoje social media. Bez zapasu energii się nie obejdzie.

Fot. Adobe Stock

5. Dokumenty

Chociaż brak dowodu czy paszportu na lotnisku wydaje nam się nierealną sceną z filmów, to wielu osobom zdarza się to naprawdę. Przed wyjazdem upewnij się, czy masz dokumenty, bilet i ważne ubezpieczenie.

Fot. Adobe Stock

