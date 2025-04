Wakacje niebawem. Pewnie też nie możesz się już doczekać upragnionego urlopu. Zanim jednak wyjedziesz nad wymarzone morze, jezioro, czy w góry, pamiętaj o rozsądnym spakowaniu walizki. Po pierwsze – nie przesadzaj z ubraniami i innymi drobiazgami. Nie jedziesz na roczną wyprawę na bezludną wyspę. Po drugie – nie zapomnij o modnych gadżetach, które umilą wyjazd. Co ze sobą spakować?

1. Zestaw do depilacji, oczyszcznia i witalizacji twarzy 3w1 BRAUN FaceSpa

Na wyjeździe musisz być piękna i wypoczęta, a twoja cera nieskazitelnie czysta i promienna. Dlaczego? Bo na wakacjach zwykle zapominamy o pełnym makijażu. Która z was maluje się przed wyjściem na plażę? No właśnie. Do walizki włóż zestaw FaceSpa od Braun. Dzięki temu urządzeniu usuniesz niechciane włoski z twarzy, a także zregenerujesz i odświeżysz skórę. Za pomocą 4 wymiennych szczoteczek możesz wykonać peeling twarzy, masaż, a także dogłębnie ją oczyścić i nałożyć krem. Wystarczy po prostu wymieniać nasadki. Najlepsze jest to, że urządzenie jest niewielkie, więc nie zajmie zbyt dużo miejsca w walizce.

2. Lekkie i wygodne sandały

Jeśli wybierasz się nad wodę, to tylko z odpowiednim obuwiem. My uwielbiamy sandały Crocs, które zostały zaprojektowane tak, aby idealnie pasować do zwiewnych stylizacji. Stylowe sandały od Crocs z paskami są bardzo wygodne i nadają się do noszenia przez cały dzień. Miękkie, przezroczyste paski sprawią, że buty leżą na nogach perfekcyjnie, a wkładka z pianki Croslite™ ułatwia każdy krok. Świetnie nadają się do noszenia tam, gdzie potrzebujemy połączenia stylu i wygody.

3. Maska powierzchniowa do snorkelingu

Nurkujesz? W takim razie nie zapomnij o masce do snorkelingu, które pozwala na oddychanie nosem pod wodą oraz umożliwia panoramiczne pole widzenia. Fani podwodnego świata na pewno ją docenią.

4. Powerbank

Wiesz, jak to jest, gdy chcesz akurat zrobić zdjęcie pięknego zachodu słońca, a twój smartfon odmawia posłuszeństwa, bo rozładowała się bateria? Nie pozwól, by umknęły ci piękne chwile i wspomnienia z wakacji. Do walizki włóż powerbank i najlepiej nie rozstawaj się z nim przez cały wyjazd.

5. Selfiestick

Miłośnicy zdjęć nie powinni zapomnieć o selfiesticku. Zdobisz nim mnóstwo świetnych fotek, a na selfie w końcu nie będzie widać ręki.

extra nr 6. czyli Golarka Braun Series 3 dla twojego chłopaka!

Pamiętaj też o swoim chłopaku. Do torby spakuj golarkę Braun Series 3 Shave & Style. To idealne rozwiązanie 3w1 dla mężczyzn, do golenia na gładko, stylizacji i trymowana.Urządzenie nie zajmie dużo miejsca, a ty będziesz mogła cieszyć się pięknie wyglądającym mężczyzną! ;)

