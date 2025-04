Determinantą naszego wyglądu w firmie będzie obowiązujący dresscode. Nie w każdym miejscu pracy trzeba dostosować się do ścisłych reguł dotyczących ubrań. Jednak niezależnie od tego można wyglądać stylowo i czuć się swobodnie. Uniwersalną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników, o której warto przypomnieć, jest z pewnością schludność. Nie nosimy rzeczy brudnych i pogniecionych. Ubrania powinny być dopasowane, a nie workowate, ale też nie za skąpe, bo biuro to nie plaża.

Reklama

Co będzie modne tej wiosny?

Po reaktywacji stylu lat 60-tych i 50-tych przyszedł czas na lata 70-te. Możemy śmiało nosić spodnie z podwyższonym stanem, najlepiej z wąskim paskiem, do nich elegancką satynową lub jedwabną bluzkę wiązaną pod szyją na kokardę. Z satyną jednak trzeba uważać, jeśli się nie ma filigranowej sylwetki. Stylowość w ubiorze może zagwarantować również golf lub półgolf włożony w spódnicę czy też spodnie.

Polecamy: Jakie "spody" nosić pod żakiet?

Modne tej wiosny będą także szerokie spodnie. Nie oznacza to jednak, że rurki odchodzą do lamusa. Panie, które chcą wydłużyć optycznie i wyszczuplić nogi mogą sięgnąć po szwedy z mocno zaznaczonym kantem. Pod warunkiem, że ich sylwetka nie jest masywna! Można je połączyć z klasyczną białą koszulą czy żakietem w stylu marynarskim. Akcenty związane z latami 60-tymi idealnie wpasowują się w modę biurową i niezmiennie będą modne wiosną. Rozkloszowane spódnice podkreślające talię także się przydadzą.. Idealnie do nich pasują zapinane sweterki, najlepiej z paskiem na biodrach.

Płaszcze

Jeśli chcemy być trendy tej wiosny wychodząc do pracy koniecznie zakładamy płaszcz typu baby doll. Do rozkloszowanego i sięgającego do pół uda płaszczyka z krótszym rękawem, zakładamy np. cieliste rajstopy, a nie jak w poprzednim sezonie - kryjące.

Co dla Pań ograniczonych restrykcyjnym dresscodem?

Reklama

Zobacz cały artykuł na: moda.wieszjak.polki.pl