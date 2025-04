W dobie mediów społecznościowych bardzo łatwo natknąć się na fałszywe propozycje pracy, oferujące duże pieniądze za niewielką ilość obowiązków. Warto korzystać ze sprawdzonych stron z ofertami pracy, a także weryfikować dane firmy, aby nie paść przypadkiem ofiarą internetowego oszusta.

Informatycy ostrzegają przed plagą fałszywych rekruterów w znanej aplikacji WhatsApp. Cyberprzestępcy najpierw kuszą tam potencjalnych kandydatów nierealnymi ofertami z bajkowymi warunkami i benefitami, a następnie żądają niewielkiej wpłaty na podane przez nich konto. Ich argumenty to zwykle potrzeba zakupu odpowiedniego sprzętu do pracy albo przygotowanie szkolenia.

Żaden szanujący się pracodawca z pewnością nie poprosi cię o taką „przysługę”, zatem pod żadnym pozorem nie klikaj w nieznane linki przesłane w treści wiadomości. O ile nie są to kwestionariusze dla kandydatów umieszczone na stronie konkretnej firmy, która jest znana i dobrze oceniana na rynku.

Oszuści najczęściej oferują kandydatom wymarzone stanowiska w znanych firmach, nie wymagając przy tym praktycznie żadnych umiejętności ani doświadczenia. Ofiarami padają więc osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku pracy i nie są tak świadome ewentualnych zagrożeń.

Naszą czujność szczególnie powinny wzbudzić stosunkowo proste obowiązki, które nie są szczegółowo wyjaśnione, połączone z nieadekwatnie wysokim wynagrodzeniem. W dobie social mediów może to być np. zwykłe ocenianie filmików na Instagramie albo TikToku.

Zauważ, czy propozycja jest napisana w sposób emocjonalny i zachęcający do podjęcia natychmiastowych działań, które przyniosą szybkie pieniądze. To może być pułapka. Aby sprawdzić, czy takie ogłoszenie jest prawdziwe, wyszukaj numer telefonu do firmy i spróbuj skontaktować się z nią bezpośrednio. Należy pamiętać, że rekruterzy rzadko kontaktują się za pośrednictwem komunikatora.

