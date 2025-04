Prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim jest doskonałą okazją przedłużenia opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Pozwala on wydłużyć ten czas nawet o 2 miesiące. Bez wątpienia może ułatwić powrót pracownicy do pracy bez wykorzystania w przyszłości urlopu wychowawczego. Co wskazuje, że takie rozwiązanie jest korzystne również dla pracodawcy. Może on szybciej liczyć na powrót swojej pracownicy do pracy.

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy urlopy wypoczynkowego po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W takim celu pracownica składa swojemu pracodawcy wniosek o urlop. Wniosek taki jest dla pracodawcy wiążący. Pracodawca nie może go odrzucić, nawet jeśli urlop był zaplanowany na inny termin. Pracodawca nie może także przesunąć pracownicy terminu wypoczynku z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy.

Ile dni wolnego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje pracownicy zależy od tzw. stażu urlopowego. Staż taki to okres, z którym przepisy prawa wiążą prawo do dłuższego lub krótszego urlopu wypoczynkowego. Pracownica ma prawo do:

20 dni urlopu wypoczynkowego w przypadku stażu urlopowego do 10 lat,

urlopu wypoczynkowego w przypadku stażu urlopowego do 10 lat, 26 dni urlopu wypoczynkowego w przypadku stażu urlopowego powyżej 10 lat.

Do okresu stażu urlopowego zalicza się okresy wcześniejszego i obecnego zatrudnienia, okresy nauki, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Pani Basia podjęła pierwszą pracę po zakończeniu studiów. Przepracowała 1 rok i 9 miesięcy. Później poszła na urlop macierzyński. Przed pójściem na urlop macierzyński przysługiwał jej urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego wymiar przysługującego jej urlopu wzrósł do 26 dni. Przed pójściem na macierzyński staż urlopowy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosił poniżej 10 lat. Natomiast po powrocie Pani Basi ma ona staż pracy powyżej 10 lat. Do stażu wliczono czas urlopu macierzyńskiego. Staż pracy: 8 lat za ukończenie studiów, 1 rok i 9 miesięcy pracy, 18 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Pracownica ma prawo do wykorzystania całości przysługującego jej urlopu wypoczynkowego, zarówno aktualnego, jaki i zaległego.

Pani Anna w 2008 roku nie wykorzystała ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. W tym roku zaszła w ciąże i urodziła córeczkę. Do pracy powróciła w 2009 roku. Chciała wykorzystać cały przysługujący jej urlop wypoczynkowy. Za rok 2008 przysługiwało jej 26 dni i za rok 2009 26 dni. W sumie Pani Ania mogła liczyć na 52 dni płatnego urlopu wypoczynkowego.