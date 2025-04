Urlop okolicznościowy - w jakich sytuacjach możesz go dostać?

Są takie wydarzenia w życiu, kiedy potrzebujesz wziąć dodatkowe wolne dni i masz do tego prawo. Zobacz, kiedy i ile dni dostaniesz.



Reklama

W tych sytuacjach nie zapomnij o wzięciu urlopu okolicznościowego:

Ślub

Z okazji tego jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu przysługują 2 dni wolne od pracy. Ta liczba zarezerowana jest jednak tylko dla nowożeńców. Rodzice młodej pary mogą wziąć urlop okolicznościowy w postaci 1 dnia. Aby uzyskać urlop w związku z okolicznością ślubu, wystarczy zgłosić to do działu kadr. Prawdopodobnie wystarczy wniosek i urlop zostanie przyznany.

Warto wiedzieć:



Urlop przysługuje jedynie z okazji ślubu ze skutkami cywilnoprawnymi. Za ślub, który nie ma mocy prawnej w Polsce, nie przysługują wolne dni.

Narodziny dziecka

Urlop okolicznościowy z tytułu narodzin dziecka przysługuje jedynie mężczyznom, którzy właśnie zostali ojcami. Kobiety przecież i tak nigdy nie pracują zaraz po porodzie, dlatego ten przepis w odniesieniu do nich nie miałby żadnego zastosowania. Z okazji narodzin dziecka przysługują pracującemu ojcu 2 dni urlopu okolicznościowego. Jak je otrzymać? Wystarczy pokazać pracodawcy akt urodzenia dziecka i ten nie będzie mógł odmówić prawa do urlopu.

Warto wiedzieć:



Ojciec nie musi wykorzystywać tych dni zaraz po urodzeniu dziecka, może to zrobić w dowolnym terminie.

Śmierć bliskiej osoby

Nie zawsze okoliczności pozwalające na wzięcie dodatkowych dni w pracy są przyjemne. Przysługują one również wtedy, gdy umrze ci ktoś z rodziny lub bardzo bliskich przyjaciół. W tym przypadku ilość wolnych dni z tytułu urlopu okolicznościowego jest zależna od tego, jaki był stopień pokrewieństwa danego pracownika ze zmarłą osobą:

2 dni otrzymamy z tytułu śmierci żony, męża, dziecka, matki, ojca, macochy bądź ojczyma.

otrzymamy z tytułu śmierci żony, męża, dziecka, matki, ojca, macochy bądź ojczyma. 1 dzień wolny przysługuje nam, gdy umrze siostra, brat, babcia, dziadek, teściowa, teść lub ktoś, kim się opiekowaliśmy i był na naszym utrzymaniu.

Okres wypowiedzenia w pracy

Gdy pracodawca postanowił się z tobą pożegnać i jesteś już w okresie wypowiedzenia, przysługują ci 2 dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. Ten czas możesz wykorzystać na sprawdzanie ogłoszeń o pracę lub uczęszczanie na rozmowy kwalifikacyjne.

Wezwanie do stawienia się w instytucji państwowej

Instytucje, które mogą wezwać cię do stawienia się u siebie w narzuconym przez nie terminie to: sąd, policja, prokuratura. Tych wezwań nie możesz zlekceważyć i nie podporządkować się im. Pracodawca ma zatem obowiązek dać ci wówczas dzień wolny, ale w tym przypadku jest to urlop bezpłatny. Możesz jednak ubiegać się w danej instytucji o odpowiednią rekompensatę finansową za ten dzień.

Reklama

Wychowywanie dzieci poniżej 14 lat

Jeśli masz dzieci, których wiek nie przekracza 14 lat, możesz skorzystać z 2 dodatkowych dni wolnych w roku. Są to dni płatne. Możesz je wykorzystać w dowolnym terminie, pojedynczo lub oba dni razem. Są one przydatne szczególnie wtedy, gdy dzieci chorują i nie masz ich z kim zostawić.